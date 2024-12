Erstes Weihnachten als verlobtes Paar Selena Gomez und Benny Blanco teilen Knutschfoto nach den Feiertagen

Selena Gomez und Benny Blanco machten vor rund einem Jahr ihre Liebe offiziell. (dam/spot)

SpotOn News | 28.12.2024, 14:30 Uhr

Die diesjährigen Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Wie Selena Gomez und ihr Verlobter Benny Blanco die Festtage verbracht haben, teilt die Sängerin nun auf ihrem Social-Media-Profil.

Selena Gomez (32) und ihr Verlobter Benny Blanco (36) melden sich nach den Weihnachtsfeiertagen bei ihren Fans. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Sängerin am 27. Dezember ein niedliches Foto, auf dem sie ihrem Partner einen Kuss gibt. Während das Paar auf einem großen Sessel kuschelt, trägt Blanco eine weiße Hose und einen cremefarbenen Pullover. Gomez hingegen genoss die vergangenen Festtage anscheinend in einem grauen Trainingsanzug mit Schneeflocken und einer Wollmütze.

Besonders auffällig ist jedoch Gomez' Verlobungsring, den sie auf dem Bild stolz an ihrer linken Hand trägt. Die Musikerin und der Produzent sind erst seit wenigen Wochen verlobt und feierten somit ihr erstes Weihnachtsfest als verlobtes Paar. "Wir hoffen, ihr hattet alle schöne Feiertage!", schrieb Gomez zu dem Turtelfoto. Blanco reagierte daraufhin in den Kommentaren: "Es gibt kein besseres Geschenk."

Sie kennen sich seit Jahren

2015 wurden Selena Gomez und Benny Blanco erstmals in Verbindung gebracht – allerdings nur beruflich: Der heute 36-Jährige war für "Same Old Love" und "Kill Em With Kindness", zwei Songs auf Gomez' zweitem Soloalbum "Revival", verantwortlich. Vier Jahre später veröffentlichte Blanco seinen Hit "I Can't Get Enough" mit Tainy (35), J Balvin (39) und seiner heutigen Verlobten. 2023 tat sich das Duo beruflich erneut zusammen: Gomez' Song "Single Soon" wurde von Blanco mitproduziert.

Wenige Monate später, im Dezember 2023, machte die 32-Jährige überraschend ihre Beziehung zu dem Songwriter offiziell. Dass er mehr für Gomez empfand, sei Blanco lange nicht bewusst gewesen, wie er in einem früheren Interview mit "WSJ. Magazine" erzählte: "Ich war der Letzte, der es merkte. Es ist verrückt, wie deine Partnerin die ganze Zeit da sitzen kann, direkt vor deinen Augen, und du bemerkst es nicht einmal, und dann hast du diesen Moment, in dem du denkst: 'Warte, ich bin verliebt.'"

In einem weiteren Interview während eines Auftritts in der "Howard Stern Show" im Mai dieses Jahres verriet Blanco, dass er sich eine Ehe mit Gomez vorstellen könnte: "Wenn ich sie ansehe, denke ich immer: Ich kenne keine Welt, in der es besser sein könnte als diese." Rund ein Jahr nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, stellte Blanco seiner Freundin schließlich die Frage aller Fragen, wie diese wenig später auf ihrem Instagram-Account verkündete.