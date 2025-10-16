Stars Selena Gomez weinte nach Hochzeit – wegen Angst vor dem Tod

Bang Showbiz | 16.10.2025, 18:00 Uhr

Selena Gomez hat nach ihrer Hochzeit geweint, weil sie befürchtete, sie könne „am nächsten Tag sterben“.

Die ‚Only Murders in the Building‘-Schauspielerin gab zu, dass sie oft Schwierigkeiten hat, die Höhen des Lebens zu genießen, weil sie Angst hat, „dass alles wieder verschwindet“ – auch nach ihrer Hochzeit mit Ehemann Benny Blanco.

„Ich würde sagen, das ist manchmal mein größter innerer Konflikt, wenn wunderbare Dinge passieren“, sagte sie am Mittwoch (15. Oktober) bei der Konferenz ‚Fortune’s Most Powerful Women‘. „Ich habe geheiratet und dann geweint, weil ich dachte: ‚Ich werde am nächsten Tag sterben.‘ Ich glaube, das ist einfach so eine kleine Lebenssache.“

Die 33-jährige Sängerin und Schauspielerin – die letzten Monat den 37-jährigen Musikproduzenten Benny Blanco geheiratet hat – gestand, dass sie sich oft „in ihren Ängsten verliert“, anstatt den Moment zu genießen. Selena reagierte damit auf die Aussage der Journalistin Ellie Austin, dass ihre Marke ‚Rare Beauty‘ mittlerweile mit mehr als 2 Milliarden US-Dollar bewertet werde. Doch die Schauspielerin und Unternehmerin bestand darauf, dass sie sich „nicht so fühlt“, als gehöre sie in diesen Raum. Sie erklärte: „So funktioniere ich einfach persönlich – wenn etwas Großartiges in meinem Leben passiert, erwarte ich, dass etwas Schlechtes folgt. Also anstatt im Moment zu sein und zu sagen: ‚Okay, wow, wir haben etwas Großartiges erreicht‘, denke ich immer: ‚Okay, aber das könnte morgen alles verschwinden, also wie kann ich sicherstellen, dass das nicht passiert?'“