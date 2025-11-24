Stars Selma Blair feiert symptomfreie Jahre mit MS

Selma Blair at Balenciaga Haute Couture show for Paris Fashion Week - Getty - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2025, 14:00 Uhr

Selma Blair fühlt sich „sehr, sehr glücklich“, dass sie seit „ein paar Jahren“ keine Symptome ihrer Multiplen Sklerose mehr hat.

Die Schauspielerin aus ‚Eiskalte Engel‘ wurde 2018 mit dieser Autoimmunerkrankung diagnostiziert, die das zentrale Nervensystem befällt. Nach einer Chemotherapie und einer Stammzellenbehandlung ist sie jedoch seit einiger Zeit beschwerdefrei.

Gegenüber dem Magazin ‚Stellar‘ sagte die Darstellerin über ihre Remission: „Das bedeutet mir natürlich sehr viel, dass mein Gehirn derzeit keinen weiteren Schaden nimmt. Ich habe auch große Fortschritte mit Neuroplastizität gemacht. Ich bin sehr, sehr glücklich. Jeder erlebt MS anders.“ Die 53-jährige Schauspielerin möchte so viel wie möglich über ihre Krankheit sprechen, um das Bewusstsein dafür zu schärfen. Sie füge im Gespräch hinzu: „Ich glaube, ich habe einen bestimmten Platz [um öffentlich zu sprechen]. Meine große Klappe mag es, zu sehen, was ich gegen Stigmatisierung tun kann.“ Und jetzt kann Blair es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen. „Es stehen einige [Rollen] an, die ich nie erwartet hätte. Ich freue mich darauf, wieder Filme zu drehen“, so die Schauspielerin weiter.