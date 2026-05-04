Stars Selma Blair hofft nach 20 Jahren Pause auf Rückkehr zur Met Gala

Selma Blair at Balenciaga Haute Couture show for Paris Fashion Week - Getty - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2026, 14:00 Uhr

Selma Blair hofft nach 20 Jahren Pause auf Rückkehr zur Met Gala.

Selma Blair hofft, „eines Tages“ zur Met Gala zurückzukehren – nach einer 20-jährigen Pause.

Die ‚Eiskalte Engel‘-Darstellerin (53) verriet, dass sie früher regelmäßig bei dem glamourösen Event in New York dabei war. Nun hofft sie, künftig wieder über den roten Teppich zu gehen, da sie „wundervolle Erinnerungen“ an die Veranstaltung im Metropolitan Museum of Art hat. Selma sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Ich war früher oft bei der Met Gala. Ich war viele Jahre nicht mehr dort, aber ich habe wunderbare Erinnerungen daran. Mein erstes Mal war mit Behnaz Sarafpour, dann war ich ein paar Jahre mit Chanel dort und später, glaube ich, mit Marc Jacobs. Aber das ist wahrscheinlich schon 20 Jahre her. Ich liebe es.“

Die Met Gala 2026 findet am heutigen Montag (04. Mai) statt, und Selma gab zu, dass sie das Event von zu Hause aus verfolgen wird: „Ich liebe es zu sehen, was alle tragen, und ich werde am Montag zuschauen.“

In den vergangenen Jahren kämpfte Selma mit Multipler Sklerose (MS), einer Autoimmunerkrankung, die das zentrale Nervensystem betrifft und bei ihr 2018 diagnostiziert wurde. Nach Chemotherapie und Stammzellbehandlung hat sie jedoch seit einiger Zeit keinen Rückfall mehr erlitten und fühlt sich „sehr glücklich“. Sie sagte dem ‚Stellar‘-Magazin: „Das bedeutet mir natürlich alles, dass ich im Moment keine weiteren Schäden in meinem Gehirn ansammle. Ich habe auch große Fortschritte im Bereich der Neuroplastizität gemacht. Ich habe sehr, sehr viel Glück. Jeder erlebt MS anders.“

Die Schauspielerin möchte weiterhin offen über ihre Erkrankung sprechen, um das Bewusstsein zu erhöhen: „Ich denke, ich habe eine gewisse Rolle, öffentlich darüber zu sprechen. Mein großes Mundwerk möchte sehen, was ich gegen Stigmatisierung tun kann.“ Jetzt freut sich Selma darauf, wieder zu arbeiten: „Es kommen einige Rollen, mit denen ich nie gerechnet hätte. Ich freue mich darauf, wieder Filme zu machen.“