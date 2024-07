Bei einem Event in Paris Seltener Auftritt: Nicole Kidman posiert mit Tochter Sunday Rose

Nicole Kidman und Tochter Sunday Rose posieren in Paris Seite an Seite für die Fotografen. (ae/spot)

SpotOn News | 30.07.2024, 12:09 Uhr

Lange hat Nicole Kidman ihre Kinder aus dem Rampenlicht ferngehalten. Umso mehr Aufmerksamkeit bekommen sie jetzt. Tochter Sunday Rose durfte ihre berühmte Mutter zu einer Party in Paris begleiten.

Im April hatte Schauspielerin Nicole Kidman (57) erstmals ihre beiden Töchter Faith Margaret (13) und Tochter Sunday Rose (16) auf einen roten Teppich mitgenommen. Mit der 16-Jährigen zeigte sie sich nun erneut bei einer Veranstaltung in Paris.

Nicole Kidman in Weiß, ihre Tochter in Grau

Sunday Rose posierte beim "Her Time"-Event des Uhrenherstellers Omega an der Seite ihrer berühmten Mutter schon fast wie ein professionelles Model. Das Mutter-Tochter-Duo stand auf dem roten Teppich nebeneinander und blickte sich immer wieder an. Beide machten in die Kameras sowohl ernste als auch fröhliche Gesichter.

Die Schauspielerin kombinierte für das Event ein weißes, bauchfreies Oberteil mit einem dazu passenden knielangen Rock. Sie trug ihr blondes Haar offen und in der Mitte gescheitelt, mit lockeren Wellen, die ihr über die Schultern fielen. Den Look rundete Kidman mit schlichtem Make-up ab. Sunday Rose trug ebenfalls ein passendes zweiteiliges Set, allerdings bestand ihr Outfit aus einer grauen Weste im Smoking-Stil und einer engen Hose. Die 16-Jährige ist inzwischen schon fast so groß wie ihre 1,80 Meter große Mutter.

Als ihr im April der AFI Life Achievement Award verliehen wurde, hatte Nicole Kidman zur Unterstützung ihre ganze Familie dabei. Damals konnte man erstmals sehen, dass ihre beiden Töchter längst keine kleinen Kinder mehr sind. Die Mädchen stammen aus ihrer Ehe mit Keith Urban (56). Mit dem Musiker ist sie seit 2006 verheiratet. Die Oscarpreisträgerin ist außerdem Mutter der 31-jährigen Isabella und des 29-jährigen Connor, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise (62) adoptiert hatte. Sowohl Bella als auch Connor sollen wie ihr Vater praktizierende Scientologen sein. Berichten zufolge, soll das ihre Beziehung zu Kidman belasten.

Doch ihren Jüngsten steht die Schauspielerin sichtlich nahe, wie sie mit dem Auftritt in Paris erneut gezeigt hat. Schon bei der Pariser Fashion Week wirkte das Mutter-Tochter-Duo sehr vertraut. Damals wählten beide schwarze Outfits von Balenciaga und waren mit ihren langen glatten Haaren und Sonnenbrillen kaum voneinander zu unterscheiden.

Wie Nicole Kidman bereits in einem Interview verraten hatte, seien beide Mädchen "bereit, ihre eigenen Karrieren zu starten". Wenn man Sunday Rose auf dem roten Teppich sieht, könnte ihre berufliche Zukunft durchaus im Showbusiness liegen.