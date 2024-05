Auktion in USA Seltenes Gemälde von Bob Dylan für 200.000 Dollar versteigert

Bob Dylan hat sich auch als Maler betätigt. (hub/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 09:37 Uhr

Ein Gemälde von Bob Dylan aus der Woodstock-Zeit ist versteigert worden. Abgegeben hatte es der berühmte Musiker vor über 50 Jahren im Tausch gegen ein Horoskop.

Ein seltenes Gemälde, das Bob Dylan (83) vor über 50 Jahren geschaffen hat, ist für 196.156 Dollar (etwa 180.300 Euro) versteigert worden, wie bei "RR Auction" zu sehen ist. Das um 1968 entstandene Kunstwerk der Musiklegende wird auf der Webseite des Auktionshauses als eine "farbenfrohe und energiegeladene abstrakte Komposition mit dem großen zentralen Umriss eines Stiers" beschrieben. Auf der Leinwand zu sehen sind verschiedene Formen und Muster sowie Musiknoten, Tiere und der rote Umriss eines Mannes mit einem Hut, womöglich "eine Art Selbstporträt".

Nach Angaben des Auktionshauses bot Bob Dylan das Gemälde der aus Woodstock stammenden Sandy LePanto im Tausch gegen ein Horoskop an. Das Bild soll sich die gesamte Zeit im Besitz ihrer Familie befunden haben und wurde vor Kurzem im Nachlass ihres früheren Ehemanns Anthony Lepanto wiederentdeckt, heißt es.

Bob Dylans Kunstwerke zierten Album-Cover

Bob Dylan ist seit Langem auch für seine Kunstwerke bekannt. Eines seiner Gemälde zierte beispielsweise das Cover des Debütalbums "Music from Big Pink" von The Band aus dem Jahr 1968. In diesem Sommer ist der 83-Jährige aber auch wieder als Musiker unterwegs, er tritt unter anderem im Rahmen der "Outlaw Music Festival Tour" auf.

Zudem wird Bob Dylan bald mit einem eigenen Biopic geehrt. Timothée Chalamet (28) wird im Film "A Complete Unknown" von Regisseur James Mangold (60) den Sänger verkörpern. Der Schauspieler soll in dem Streifen offenbar den jungen Bob Dylan darstellen. Der war zu Beginn der 60er-Jahre quasi ohne Geld, dafür mit reichlich Ambitionen, nach New York City gezogen und mauserte sich dort schnell zu einem Hoffnungsträger des Folks.

Bob Dylan gilt als einer der einflussreichsten Singer-Songwriter des 20. Jahrhunderts. 2016 erhielt der US-Star "für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition" als erster Musiker den Nobelpreis für Literatur. Zu seinen Hits zählen neben "Blowin' In The Wind" Songs wie "Knockin' On Heavens Door", "All Along the Watchtower" oder "Like A Rolling Stone".