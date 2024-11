Moderation, Musik-Acts, Preisträger SemperOpernball 2025: Diese Details stehen für das 100. Jubiläum fest

Tom Wlaschiha (li.), Jasmin Delfs und Tino Piontek alias Purple Disco Machine werden beim SemperOpernball 2025 dabei sein. (the/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 16:22 Uhr

Im neuen Jahr feiert der SemperOpernball sein 100-jähriges Jubiläum. Nun steht fest, welche Stars bei diesem besonderen Ereignis in Dresden mit dabei sein werden.

2024 feierte der SemperOpernball nach der Pandemie seine Rückkehr in die Ballsaison. Auch im nächsten Jahr wird der große Tanzball in Dresden wieder stattfinden. 2025 steht das 100-jährige Jubiläum an – der allererste Opernball in der Semperoper fand im Februar 1925 statt. Am Dienstag (12. November) gab der Veranstalter erste Details zur Veranstaltung im Jubiläumsjahr bekannt. Es steht bereits fest, wer als Moderations-Duo durch den Abend führen wird, welche Acts die musikalische Begleitung liefern werden und wer Preise entgegennehmen darf.

Ein eingespieltes Team moderiert

Nachdem sie sich bereits beim Comeback des Opernballs als Moderations-Duo etabliert haben, kehren die Schauspieler Tom Wlaschiha (51) und Stephanie Stumpf (40) auch diesmal zurück, um die anwesenden Gäste durch den Abend zu führen. "Es ist eine besondere Freude, den Ball erneut zu moderieren", sagte "Game of Thrones"-Star Wlaschiha in einem Statement. "Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt, wieder mit Tom auf der Bühne zu stehen", schloss sich Stumph dem an.

Max Giesinger singt um Mitternacht

Um Mitternacht dürfen sich die Opernball-Gäste schließlich auf ein musikalisches Highlight freuen. Das Live-Konzert beim SemperOpernball 2025 übernimmt der deutsche Popsänger Max Giesinger (36). Auch er freue sich nach einem Auftritt 2018 wieder dabei zu sein und mit seiner Band "emotionale Momente auf die Bühne zu bringen", so der "80 Millionen"-Interpret.

Im Laufe des Abends werden vor Giesingers Auftritt zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus Klassik und Entertainment für ein vielseitiges Programm sorgen. Unter anderem werden die südafrikanische Sopranistin Golda Schulz (41) und der Star-Trompeter Till Brönner (53) auftreten. Zudem sind die Sächsische Staatskapelle Dresden, das Semperoper Ballett sowie der Kinderchor der Semperoper im Programm.

Erste Preisträger stehen fest

Um herausragende künstlerische Leistungen zu würdigen, werden auch 2025 wieder die CHOROS Awards verliehen. Der Nachwuchspreis geht dabei an die Sopranistin Jasmin Delfs, das neue Ensemblemitglied der Semperoper. Zudem erhält der Dresdner Musikproduzent und DJ Tino Piontek (44), bekannt als Purple Disco Machine, die Auszeichnung in der Kategorie Kunst und Kultur.