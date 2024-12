Im Januar kommt ein neuer Film Senta Berger mit Bayerischem Verfassungsorden ausgezeichnet

SpotOn News | 06.12.2024, 11:21 Uhr

Senta Berger ist mit dem Bayerischen Verfassungsorden ausgezeichnet worden und meldet sich bald auch als Schauspielerin zurück. Im Januar feiert ihr neuer Film "Weißt du noch" TV-Premiere.

Schauspielerin Senta Berger (83) meldet sich zurück. Am Donnerstag (5. Dezember) nahm sie an der Verleihung des Bayerischen Verfassungsordens teil, mit dem unter anderem auch ihre Kollegin Michaela May (72) geehrt wurde.

Eberhofer-Darsteller Sebastian Bezzel (53), Kabarettistin Eva Karl Faltermeier (41) und Sprinterin Gina Lückenkemper (28) werden ihre Medaillen zu einem späteren Zeitpunkt erhalten. "Sie haben sich in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundsätze der Bayerischen Verfassung verdient gemacht. Von Menschen wie Ihnen lebt unsere Demokratie", lobte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (59) die 44 neuen Würdenträger.

Senta Berger erschien in einem dunklen knielangen Strickkleid mit Feinstrumpfhose und Stiefeln zu dem Termin. Sie strahlte charmant in die Kameras – eine große Leistung nach dem schweren Verlust vom Frühjahr. Am 22. April starb ihr langjähriger Ehemann, Regisseur Michael Verhoeven (1938-2024), in München nach kurzer schwerer Krankheit.

Erster öffentlicher Auftritt im November

Ihren ersten öffentlichen Auftritt nach dem Tod ihres Mannes absolvierte sie Anfang November ihm zu Ehren im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt. Dort wurde eine Retrospektive seiner besten Filme gezeigt. "Es geht mir nicht so gut", gab sie damals im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung zu. Aber sie fügte auch hinzu: "Diese Einladung ist wunderbar und ich möchte ihr gerne entsprechen. Es kostet mich keine Kraft. Es geht um die Arbeit meines Mannes, nicht um die Enthüllung privater Dinge. Die Arbeit hält mich einfach gut", so Berger.

Erste Filmpremiere steht an

Und auch ihre Arbeit als Schauspielerin setzt Senta Berger fort. Am 10. Januar 2025 feiert der TV-Spielfilm "Weißt du noch" von Regisseur von Rainer Kaufmann (65) um 20:15 Uhr im Ersten Premiere. Die Pressearbeit dafür ist bereits angelaufen. An Bergers Seite ist Kult-Schauspieler Günther Maria Halmer (81) zu sehen. Sie spielen das Ehepaar Marianne und Günter, das sich über die Jahre auseinandergelebt hat. Doch mithilfe zweier Wunderpillen durchleben sie die Höhen und Tiefen ihres gemeinsamen Lebens noch einmal …

Vor der Ausstrahlung steht für Senta Berger und ihre Familie allerdings noch das erste Weihnachtsfest ohne ihren Mann an. Sie werde es "mit den Kindern und deren Kindern" verbringen, sagte sie "Bild". "Da sind wir recht viele. Einsam bin ich nicht, das gebe ich zumindest nicht vor Ihnen zu", fügte die gebürtige Wienerin hinzu.