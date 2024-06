Ab 5. Juni im Stream Serienstart „The Acolyte“: Schlaumacher zur neuen „Star Wars“-Show

Zwei Jedi in "The Acolyte": "Logan"-Star Dafne Keen (l.) als Padawan Jecki und "Squid Game"-Hauptdarsteller Lee Jung-jae als Jedi-Meister Sol. (lau/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 15:16 Uhr

Die Streaming-Serie "The Acolyte" zeigt eine zuvor noch nie gesehene Epoche der "Star Wars"-Galaxis. Darauf dürfen sich die Zuschauer freuen.

Rund 100 Jahre, bevor Imperator Palpatine und sein Schüler Darth Vader das Galaktische Imperium errichteten, spielt die neue "Star Wars"-Serie "The Acolyte". Die Show von "Matrjoschka"-Serienschöpferin Leslye Headland (44) beleuchtet folglich eine Ära und Epoche der "Star Wars"-Timeline, die bislang zumindest in Kinofilmen und Live-Action-Serien noch nicht zu sehen war.

Darum geht es in "Star Wars: The Acolyte"

Eine Mordserie an Jedi versetzt die hochangesehenen Friedenshüter der Galaxis in Aufruhr. Der erfahrene Jedi-Meister Sol ("Squid Game"-Star Lee Jung-jae, 51) und sein einstiger Padawan Osha (Amandla Stenberg, 25) beginnen in der schrecklichen Verbrechensserie Nachforschungen anzustellen. Gemeinsam mit Sols aktuellem Padawan Jecki (Dafne Keen, 19) und dem etwas eingebildeten, jungen Jedi-Ritter Yord (Charlie Barnett, 36) stoßen sie auf dunkle Geheimnisse und einen gefährlichen Widersacher, der im Verborgenen agiert.

"Star Wars" komplett ohne Vorwissen

In der mit "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung" begonnenen Prequel-Trilogie ist die Galaktische Republik unterwandert von den bösen Sith. Doch die neue "Star Wars"-Show "The Acolyte" spielt zu einer geradezu idyllischen Zeit in der weit, weit entfernten Galaxis.

Die Jedi sind die stärkste und unangefochtene Kraft. Es herrscht Frieden. Doch im Verborgenen sucht ein dunkler Sith-Lord, der auch bereits im Trailer zu "The Acolyte" zu sehen ist, nach neuen Lehrlingen, um die Macht der Jedi herauszufordern, und den Orden zu zerstören.

"Es gab zwei Gründe, warum ich ['The Acolyte'] in dieser Zeit und so weit entfernt von den Prequel-Filmen spielen lassen wollte. Erstens wollte ich nicht in Konflikt mit dem etablierten Kanon kommen", erklärte Showrunnerin Headland im Gespräch mit dem US-Portal "Den of Geek".

Ein weiterer Grund war für die Serienmacherin "das Fehlen der alten Charaktere". Deshalb sollten Zuschauerinnen und Zuschauer nicht vertraute und bekannte Gesichter in "The Acolyte" erwarten. Einzig Meister Yoda war zu dieser Zeit schon am Leben, soll jedoch aller Voraussicht nach in der neuen "Star Wars"-Show nicht vorkommen.

Auch Stormtrooper, das Imperium oder den Todesstern gibt es nicht. Stattdessen können sich bei der neuen Show auf Disney+ alte und neue "Star Wars"-Fans auf eine zuvor noch nie gesehene Epoche der weit, weit entfernten Galaxis freuen – und auf eine Geschichte, die Tief in den Orden und die Mythologie der Jedi eindringt.

Die ersten beiden Episoden von "The Acolyte" erscheinen am 5. Juni um 3 Uhr nachts deutscher Zeit auf Disney+. Die restlichen sechs Folgen aus Staffel eins folgen im wöchentlichen Abstand.