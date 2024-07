"Geht bergauf" Serkan Yavuz: Tochter Valea musste operiert werden

Serkan Yavuz hat seinen Followern ein Gesundheitsupdate zu seiner Tochter gegeben. (jom/spot)

SpotOn News | 27.07.2024, 18:16 Uhr

Reality-Star Serkan Yavuz und seine Ehefrau Samira haben bei Instagram offenbart, dass ihre Tochter Valea operiert werden musste. In ihrem gemeinsamen Post schreiben sie: "Insbesondere die letzten vier Tage waren die schlimmsten und härtesten unseres Lebens."

Serkan Yavuz (31) hat in einem Instagram-Post berichtet, dass seine Tochter Valea (2 Monate) operiert werden musste. "Alles was zählt, ist die Gesundheit und die Familie", beginnt der gemeinsame Post mit seiner Ehefrau Samira (30), zu dem auch Fotos gehören, die die beiden mit ihrer Tochter im Krankenhaus zeigen. "Wir haben echt die schlimmsten zehn Tage hinter uns", heißt es in dem Posting weiter. "Insbesondere die letzten vier Tage waren die schlimmsten und härtesten unseres Lebens."

Das Schlimmste habe die Familie zum Glück überstanden, erklärt das Paar in dem Beitrag vom Samstag (27. Juli). "Valea geht es soweit gut. Sie musste operiert werden, hat das ganz tapfer überstanden und unfassbar gut gemacht." Die Eltern müssten nun "schauen, dass sie da dran bleibt und zunimmt. Aber es geht bergauf." Die beiden seien Gott dankbar, dass er der Tochter und "kleinen Kämpferin" soviel Kraft die letzten Tage geschenkt habe, "dass sie trotz alledem immer wieder ein Lächeln auf den Lippen zwischendurch hatte". Die beiden wünschten "allen da draußen nur das beste der Welt und ganz besonders Gesundheit".

Krankenhausaufenthalt mit Infekt

In einer Instagram Story meldet sich Yavuz aus dem Auto heraus von der Fahrt von der Klink nach Hause. Dazu schrieb er: "Bin so glücklich, hier mit einem guten Gefühl endlich fahren zu können. Samira muss noch mit Valea in der Klinik bleiben, bei ihr bleibt es auch ruhiger. Wir sind gerade einfach nur happy nach all diesen Tagen." Laut "RTL.de" musste Valea bereits Mitte Juli aufgrund eines Infekts stationär ins Krankenhaus. Samira berichtete des Weiteren bei Instagram, dass ihre Tochter Probleme beim Trinken und der Gewichtszunahme habe. Wie RTL weiter berichtete, musste Serkan Yavuz sich zudem kürzlich selbst ins Krankenhaus für eine Leisten-OP begeben.

Das Reality-TV-Paar lernte sich im Jahr 2021 in der RTL-Show "Bachelor in Paradise" kennen und lieben. Im Mai 2022 kam ihre Tochter Nova Skye Sya zur Welt. Ende August 2023 gaben sie bekannt, dass sie geheiratet haben. Im selben Jahr ging das Paar zudem siegreich aus dem "Sommerhaus der Stars" hervor. Im Mai 2024 kam Tochter Valea zur Welt.