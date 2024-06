Die Schauspielerin im Interview Setbesuch bei „Harry Potter“: Julia Beautx verrät ihre Traumrolle

Julia Beautx beim Setbesuch mit Harry-Potter-Darsteller Josef Ellers. (hub/obr/spot)

SpotOn News | 18.06.2024, 10:00 Uhr

Julia Beautx auf den Spuren von "Harry Potter": Die YouTuberin und Schauspielerin durfte hinter die Kulissen von "Harry Potter und das verwunschene Kind" blicken und verrät dabei ihre "absolute Traumrolle" im Zauberuniversum.

YouTuberin, Schauspielerin und "Let's Dance"-Star: Julia Beautx (25) ist ein echtes Allroundtalent. "Ich werde oft gefragt, ob ich mich irgendwie habe klonen lassen", lacht die 25-Jährige bei einem Setbesuch der Show "Harry Potter und das verwunschene Kind". Beautx durfte während der Magic Weeks, die noch bis zum 31. Juli laufen, beim "Harry Potter"-Stück im Hamburger Theater am Großmarkt einen Blick hinter die Kulissen werfen. Im Interview verrät sie ihre "absolute Traumrolle" im Zauberuniversum. Zur mit Spannung erwarteten zweiten Staffel ihres Serienhits "Gestern waren wir noch Kinder" hält sich die Schauspielerin jedoch noch bedeckt: "Man munkelt, dass sie in Planung ist."

Liebe Julia, Sie durften einen Blick hinter die Kulissen von "Harry Potter und das verwunschene Kind" werfen. Was haben Sie erlebt?

Julia Beautx: Ich hätte vorher niemals gedacht, dass man die Welt von "Harry Potter" von den Bildschirmen so authentisch auf eine echte Bühne bringen kann, aber die Show hat es wirklich geschafft. Es war unglaublich faszinierend, hinter die Bühne des Theaters und vor allem hinter ein paar der Zaubertricks schauen zu dürfen, die in der Show vorgeführt werden. Selbst wenn man weiß, wie einige der Illusionen funktionieren, ist es immer noch total magisch und es macht so viel Spaß, diese auszuführen. Man fühlt sich fast, als könnte man wirklich zaubern. Mein Highlight war aber, auf dem Hogwarts Express zu fahren. So ein cooles Gefühl!

Seit wann sind Sie "Harry Potter"-Fan und was verbinden Sie mit den Büchern und Filmen?

Beautx: Ich kann mich noch erinnern, dass ich den "Stein der Weisen" mit neun Jahren total gruselig fand und mich dann nicht mehr getraut habe, einen "Harry Potter"-Film anzuschauen. Mit 13 war ich dann aber bei einem Mädchen aus meinem Schauspielworkshop zu Gast, die totaler "Harry Potter"-Fan war. Mit ihr habe ich es dann noch mal versucht und war hin und weg.

Welchen "Harry Potter"-Charakter würden Sie selbst gerne mal spielen?

Beautx: Die maulende Myrte wäre meine absolute Traumrolle.

Sie selbst feierten als Schauspielerin einen Riesen-Erfolg mit der ZDF-Serie "Gestern waren wir noch Kinder". Fans fordern seit langem eine zweite Staffel. Wie steht es um eine Fortsetzung?

Beautx: Man munkelt, dass sie in Planung ist. Genaueres kann ich euch aber nicht verraten.

Auch in der Serie "Frühling" sind Sie seit Jahren an der Seite von Simone Thomalla zu sehen. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Ihre Social-Media-Karriere?

Beautx: Ich werde oft gefragt, ob ich mich irgendwie habe klonen lassen und manchmal wünschte ich auch, dass das möglich wäre. Ich habe aber mittlerweile ein tolles Team, das mir hilft, alles unter einen Hut zu bekommen. Sonst wäre das tatsächlich alles gar nicht möglich. Auf etwas verzichten will ich nämlich auch nicht, weil ich beides total liebe.

YouTuber zu werden, ist der große Traum vieler Kinder und Jugendlicher. Sie haben selbst bereits als Jugendliche damit angefangen. Würden Sie anderen dazu raten, diese Karriere anzustreben und welche Tipps können Sie dem Nachwuchs geben?

Beautx: Ich habe das Glück, dass ich Eltern habe, die mich bei allem unterstützen und immer auf mich aufgepasst haben. Ich habe sehr jung angefangen und wenn ich sie nicht gehabt hätte, weiß ich auch nicht, ob das so richtig gewesen wäre. Man muss viel Verantwortung tragen, genau wissen, was man posten sollte und was nicht, und ein dickes Fell haben, wenn man mit Social Media anfängt. Ich würde empfehlen, immer das zu machen, was einem Spaß macht, aber ganz genau darauf zu achten, nicht zu private Informationen zu teilen, denn nicht jeder meint es gut. Besonders im jungen Alter sollte man aufpassen. Wenn man das aber tut, ist es ein wunderschönes Hobby und bei mir mittlerweile auch mein absoluter Traumberuf.

Vergangenes Jahr waren Sie auch Kandidatin in der Show "Let's Dance". Sie wurden am Ende Zweite hinter Anna Ermakova. Haben Sie noch Kontakt zu ihr, Ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke oder anderen Kandidaten aus der Show?

Beautx: Sehr viel tatsächlich. Ich schreibe öfters mit Zsolt und wir sehen uns auch, wenn wir zufällig am gleichen Ort sind. Wir dürfen dieses Jahr sogar wieder zusammen drehen und ich freue mich riesig. Auch mit Anna bin ich noch gut befreundet. Leider sind wir beide viel unterwegs, deshalb freuen wir uns umso mehr, wenn es uns zufällig in die gleiche Stadt verschlägt.

Würden Sie gerne auch mal an einem Reality-TV-Format teilnehmen, welche TV-Show würde Sie noch reizen?

Beautx: Reality-TV schaue ich zwar manchmal gerne, kann mir aber nicht vorstellen, selbst teilzunehmen. Ich liebe aber Challenges und Battles und fände deshalb Shows wie "Schlag den Star" oder "Das große Backen" total cool. Und den Henssler würde ich auch gerne mal grillen.

Auf welche neuen Projekte dürfen sich Ihre Fans in den nächsten Monaten freuen?

Beautx: Es gibt ein ganz geheimes Projekt, weshalb ich den ganzen Mai offline war. Eventuell wird das Geheimnis aber bald gelüftet und in der zweiten Jahreshälfte können es endlich alle sehen. Ich bin schon super aufgeregt, weil das wirklich das verrückteste Projekt war, das ich je gemacht habe.