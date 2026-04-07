Stars Seth Rogen erklärt, dass ‚The Studio‘ den Verlust von Catherine O’Hara thematisiert

Seth Rogen at the Actor Awards - Avalon - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2026, 09:00 Uhr

Seth Rogen sagt, dass die zweite Staffel von ‚The Studio‘ den Verlust von Catherine O’Hara widerspiegeln wird.

Der 43-jährige Schauspieler, der ‚The Studio‘ gemeinsam mit Evan Goldberg entwickelt hat, sprach über die Auswirkungen des Todes der Schauspielerin, die Anfang dieses Jahres im Alter von 71 Jahren verstarb. Er beschrieb die Serie nun als „ein wenig haltlos“ ohne sie. In einem Interview mit ‚The Times‘ sagte Seth über die Zukunft von ‚The Studio‘: „Auch wenn wir versuchen, uns in dieser Serie nicht zu sehr auf schwere Themen zu konzentrieren, werden sie in der zweiten Staffel vorhanden sein. Wir ignorieren das nicht.“ Evan ergänzte: „Es war eine unglaubliche Herausforderung. Offensichtlich emotional, mit dem Verlust umzugehen, aber auch in Bezug auf die Serie selbst. Wir haben sie dafür geschrieben, dass sie dabei ist.“

Catherine, bekannt aus ‚Schitt’s Creek‘ und ‚Kevin – Allein zu Haus‘, starb am 30. Januar an einer Lungenembolie, nachdem sie den Beginn der Dreharbeiten zur zweiten Staffel verpasst hatte. In der ersten Staffel hatte sie die Studioleiterin Patty Leigh gespielt – eine Rolle, die ihr später einen posthumen Gewinn bei den Screen Actors Guild Awards am 1. März einbrachte. Damit wurde sie zur ersten Frau, die diese Auszeichnung posthum erhielt.

Nach Catherines Tod zogen sich Seth und andere Darsteller von einer für den 3. Februar geplanten Veranstaltung von Apple TV+ zurück. In einer gemeinsamen Erklärung von Apple und Lionsgate hieß es: „Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Verlust von Catherine O’Hara. Eine unbestreitbare Legende, Ikone und unvergleichliches Talent – Catherine hat jedes Projekt, an dem sie beteiligt war, bereichert, einschließlich des einzigartigen Genies, das sie in ihre Rolle in ‚The Studio‘ einbrachte, sowie jede herausragende Darbietung, die sie uns geschenkt hat.“