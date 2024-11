Musik Sex Pistols: Kein Kontakt mehr zwischen den Punkrockern

Steve Jones and Paul Cook - Pistol premiere 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2024, 14:00 Uhr

Gitarrist Steve Jones hat seit 16 Jahren kein Wort mehr mit Johnny Rotten gewechselt.

Sex-Pistols-Gitarrist Steve Jones hat seit 16 Jahren keinen Kontakt mehr zu Johnny Rotten.

Die legendäre Punkband ging 2008 das letzte Mal auf Tournee. Seitdem herrscht Funkstille zwischen den ehemaligen Bandmitgliedern. Erst vor kurzem gab es außerdem einen Rechtsstreit, als Ex-Frontmann Rotten Jones und Drummer Paul Cook verklagte, nachdem Sex-Pistols-Songs im Disney-TV-Drama ‚Pistols‘ verwendet worden waren. Rotten verlor den Prozess und bezeichnete seine einstigen Freunde im Nachhinein als „gierig“ und „böse“. Wie Steve jetzt verriet, habe er den Sänger seit ihrem letzten Konzert beim ‚Azkena Festival‘ in Spanien im September 2008 nicht mehr gesprochen.

Im Podcast ‚Rockonteurs‘ berichtete er: „Ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm. 2008 war das letzte Mal, dass ich mit ihm gesprochen habe. Wir machten 30 Shows in Europa. Wir traten bei einer Reihe von Festivals auf und so weiter, in Japan, Australien. Wir endeten im Hammersmith Odeon, Hammersmith Apollo und dann spielten wir noch eine Show im Baskenland und das war’s. Danach war ich durch mit der Sache. Zu viel. Zu alt, zu viel, nicht genug geschafft.“ Seit einer Weile treten die Sex Pistols mit Frank Carter als Frontmann auf. Im nächsten Sommer ist unter anderem ein Auftritt beim ‚Download Festival‘ geplant.