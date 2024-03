Stars Shakira: Freundschaft ist wichtiger als Liebe

Shakira - Cannes Film Fest 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2024, 09:33 Uhr

Die Sängerin hat aufgrund ihrer schmerzhaften Trennung gemerkt, wie wichtig Freundschaften im Leben sind.

Shakira ist der Meinung, dass Freundschaft wichtiger im Leben ist als Liebe.

Die Sängerin trennte sich 2022 von ihrem Ex-Mann Gerard Piqué, mit dem sie die Söhne Milan (11) und Sasha (9) hat, inmitten von Gerüchten, er sei untreu gewesen. Das Scheitern ihrer zehnjährigen Beziehung hat dazu geführt, dass die kolumbianische Musikerin Freundschaften mehr als je zuvor schätzt.

Auf die Frage, was ihr jetzt wichtig sei, verrät sie im Interview mit ‚Apple Music 1‘: „Freundschaft. Ich glaube, Freundschaft hält länger als Liebe. Obwohl ich immer noch glaube, dass das Erleben von Liebe, das volle Erleben mit allen Höhen und Tiefen, so wichtig für das menschliche Leben ist. Ich liebe die Liebe, aber ich glaube, ich liebe die Freundschaft noch ein bisschen mehr. Denn ich dachte, dass die Liebe immer für mich da sein würde. Und das ist einer meiner zerbrochenen Träume.“

Die ‚Hips Don’t Lie‘-Interpretin scheint die Hoffnung aufgegeben zu haben, sich erneut zu verlieben. „Ich weiß nicht, ob ich das wiederfinden werde. Wahrscheinlich nicht. Na ja, ich weiß es nicht“, räumt sie ein. „Aber Freundschaft, die habe ich. Ich gehörte nicht zu den Menschen, die Freundschaft so sehr schätzten. Ich habe immer Wert auf die Familie gelegt und darauf, einen Partner in einer Partnerschaft zu haben. Ich war immer in einer Beziehung.“

Aufgrund ihrer Trennung sei ihr bewusst geworden, was wirklich im Leben zählt. „Als das nicht mehr da war, als ich meine Jungs verlor und als ich die dunkelsten und schwierigsten Momente meines Lebens erleben musste, waren Freunde da. Und sie hielten mich zusammen“, erzählt Shakira. „Diejenigen, die das taten, zeigten mir den wahren Sinn des Lebens. Ich werde vielleicht nicht mit einem Partner alt werden, aber ich werde von guten Freunden umgeben alt werden.“