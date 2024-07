"Liebe Dich mehr als mein Leben" Shania Geiss wird 20 Jahre alt: So herzlich gratulieren die Geissens

Davina (l.) und Carmen Geiss haben Shania Geiss (m.) auf Instagram zu ihrem runden Geburtstag gratuliert. (lau/spot)

SpotOn News | 30.07.2024, 19:02 Uhr

Der jüngste Geissens-Spross ist 20 Jahre alt geworden. Von Mutter Carmen Geiss und Schwester Davina hat Shania Geiss zu ihrem besonderen Ehrentag herzliche Glückwünsche in sozialen Netzwerken erhalten.

Geissens-Sprössling Shania (20) feiert am heutigen 30. Juli einen besonderen Geburtstag. Die jüngere Schwester von Davina Geiss (21) ist 20 Jahre alt geworden. In den runden Geburtstag ihrer jüngsten Tochter feierten Die Geissens offenbar opulent herein, wie Instagram-Storys der Familie zeigen. Und es gab auch emotionale Glückwünsche von Mutter Carmen Geiss (59) und ihrer Tochter Davina in sozialen Netzwerken.

Carmen Geiss: "Ich liebe Dich mehr als mein Leben"

Schon vor Beginn der Feierlichkeiten nahm die langjährige Ehefrau von Robert Geiss (60) am gestrigen Montag einen kurzen Clip auf und stellte diesen auf Instagram. "In 30 Minuten ist es so weit, dann wird mein Baby 20", schreibt Carmen Geiss im Begleittext ihres Posts. Sowohl Geburtstagskind Shania als auch ihre zweite Tochter Davina seien "das beste, was mir je passieren konnte!". Weiter heißt es in dem Text: "Danke Shania, dass der liebe Gott Dich zu uns gebracht hat! Ich liebe Dich mehr als mein Leben und ich werde immer für Dich da sein. In guten wie in schlechten Zeiten!"

Nach Mitternacht wandte sich Carmen Geiss dann auf Instagram erneut an ihre über eine Million Follower. "Verrückt, aber so erstaunlich, jetzt ist sie 20 und nicht mehr mein Teeny", schrieb sie auf Englisch zu Bildern der rauschenden Geburtstagsparty.

Auch Schwester Davina gratuliert auf Instagram

Das Geburtstagskind selbst teilte indes eine Reihe von Storys, die den Höhepunkt des Abends um Mitternacht zeigen. Party-Gäste tanzen hier singend durch die Räumlichkeiten, halten Champagner-Flaschen in die Höhe und reiten auf lustigen Stofftieren. Shania erhält als eine Art Gebutstagstorte eine Obstplatte mit drei Wunderkerzen.

Auch Schwester Davina teilte Videos der Feierlichkeiten. Zu einem dieser Clips schrieb sie in einer Instagram-Story schlicht: "Herzlichste Glückwünsche der besten Schwester in der Welt."

Davina und Shania Geiss wurden der deutschen Öffentlichkeit zunächst durch die seit 2011 ausgestrahlte Doku-Soap "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" bekannt. Die in Monaco, der Wahlheimat der Geissens, geborenen Schwestern stehen seit 2022 auch im Mittelpunkt der Serie "Davina & Shania – We Love Monaco". Der Ableger zu "Die Geissens" begleitet die zwei jungen Frauen auf RTLzwei beim Erwachsenwerden und ersten Schritten außerhalb ihres Elternhauses.