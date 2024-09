Musik Shania Twain: Arbeit an Musical mit ihren größten Hits

Shania Twain - PNC Music Pavilion on June 28, 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2024, 18:00 Uhr

Ein Musical mit den größten Hits der Sängerin ist in Produktion.

Ein Musical mit Shania Twains größten Hits ist in Produktion.

Das neue Projekt wird die bekanntesten Songs der 59-jährigen Sängerin enthalten, darunter ‚That Don’t Impress Me Much‘ und ‚Man! I Feel Like a Woman!‘, wobei geplant ist, dass das Musical Ende 2025 auf der Bühne Premiere feiern wird.

Die neue Produktion soll im Ton an ABBAs ‚Mamma Mia!‘-Musical angelehnt sein, was bedeutet, dass durch Shanias Lieder wahrscheinlich eine Geschichte erzählt wird. Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Es hat lange gedauert, aber das Shania-Musical wird endlich Wirklichkeit werden. Das Drehbuch ist fertig und befindet sich jetzt in der Entwicklungsphase, mit Diskussionen über die Inszenierung und die Kostüme. Statt von ihr selbst zu handeln, orientiert sich das Musical an ABBAs ‚Mamma Mia!‘, das mit ihrer Musik eine Geschichte erzählt. Shania ist begeistert darüber, dass es grünes Licht bekam.“ Der Insider fügte hinzu: „Es wird von Eliza Lumley Productions produziert werden. Eliza war in der Originalbesetzung von ‚Mamma Mia‘ mit dabei und hat fast ein Jahrzehnt lang bei Shanias Label Universal gearbeitet.“ Twain hatte bereits vor einigen Jahren Andeutungen über ein Musical mit ihren Songs gemacht.