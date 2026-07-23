Musik Shania Twain: Sorge, dass Fans sich mit ihrem neuen Album nicht ‚identifizieren‘ könnten

Shania Twain - Academy Of Country Music Awards 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2026, 11:00 Uhr

Die Musik-Ikone gibt offene Einblicke in ihr neues Album 'Little Miss Train', das diesen Freitag erscheint.

Shania Twain hatte Bedenken, dass sich ihre Fans mit ihrer sehr persönlichen neuen Platte nicht „identifizieren“ könnten.

Die Country-Pop-Ikone veröffentlicht am Freitag (24. Juli) ihr siebtes Album ‚Little Miss Train‘. Darauf blickt sie auf ihre frühen Jahre vor ihrem großen Durchbruch zurück und erzählt von ihrer Kindheit in einer „Kultur, über die eigentlich niemand wirklich viel weiß“. Im Gespräch mit ‚Billboard‘ erzählte sie: „Ich glaube nicht, dass ich seit meinem Weggang aus meiner Heimatstadt jemals jemanden getroffen habe, der aus einer Goldgräberstadt kommt. Wir haben dort nur Gold und Wälder, Elche, Biber und jede Menge Seen. Wir haben Schönheit und wir haben eine Kultur – aber es ist eine Kultur, über die eigentlich niemand wirklich viel weiß.“

Jedoch habe Shania ihren Fokus lange Zeit darauf gelegt, kommerziell erfolgreich zu sein. Aus diesem Grund habe sie gedacht: „Nun, niemand wird wirklich verstehen können, wovon ich singe, wenn ich darüber schreibe.“ Die Sängerin, deren Eltern starben, als sie 22 Jahre alt war, glaubt jedoch, dass die Musik selbst die Menschen erreichen wird – auch wenn sie nicht jede Textzeile nachempfinden können. „Vieles davon ist musikalisch sehr zugänglich, weil viel Soul aus den 60er-Jahren darin steckt. Es gibt viele Einflüsse aus dem Südwesten und die Bariton-Gitarre“, schilderte sie.

Musikalisch könnten sich besonders Menschen damit identifizieren, die verschiedene Genres lieben: „Bluegrass, die Motown-Ära und all das ist darin enthalten – aus meiner eigenen Jugend und weil ich mit so vielen unterschiedlichen Musikrichtungen aufgewachsen bin.“ Die ‚Man! I Feel Like A Woman!‘-Interpretin fügte hinzu: „Ich glaube, selbst wenn ihr nicht alles versteht, worüber ich singe, werdet ihr euch mit der Musik verbinden können.“

Lange Zeit war sich Shania nicht sicher, ob die Songs überhaupt jemals auf einer ihrer Platten erscheinen würden. „Es waren einfach Dinge, die ich gerne geschrieben habe und über die ich nachgedacht habe. Und irgendwann wurde mir klar, dass es so viele davon gab, dass sie zusammen ein Album ergeben konnten“, erzählte sie. Die Tracks handeln alle von derselben Lebensphase – einer Zeit vor Shania Twains großer Karriere.