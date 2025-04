Stars Brian Austin Green: Krankenhausaufenthalt wegen einem Blinddarmdurchbruch

Brian Austin Green - Avalon - Los Angeles - Fox Summer Party - August 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2025, 16:00 Uhr

Brian Austin Green erzählte, dass er aufgrund eines Blinddarmdurchbruchs ins Krankenhaus eingeliefert worden sei.

Der 51-jährige Schauspieler musste die Notaufnahme aufsuchen, nachdem er mit Bauchschmerzen zu kämpfen hatte.

Green schaffte es gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus, weil die Ärzte das Problem „kurz vor“ dem Riss des Organs entdeckten. Am Montag (14. April) teilte der Star gegenüber seinen Instagram-Followern mit: „Hallo zusammen. Ich war schon eine Weile nicht mehr hier. Letzte Woche bekam ich Bauchschmerzen und bin schließlich in die Notaufnahme gegangen. Ich hatte einen Blinddarmdurchbruch.“ Der ‚Beverly Hills, 90210‘-Prominente brach seine Besuche in mehreren Notaufnahmen in seiner Umgebung im San Fernando Valley in Los Angeles in Kalifornien, ab, weil diese zu überfüllt waren. Schließlich habe er sich in das Behandlungszimmer des Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center in Los Angeles begeben und lobte das Team für die phänomenale Betreuung: „Sie haben mich sofort reingeholt und direkt in den OP gebracht. Die Nachsorge dort war phänomenal.“