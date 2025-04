Stars Tori Spelling: Gespräch mit ihrer Tochter veranlasste sie zu ihrer Scheidung

Tori Spelling September 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2025, 14:00 Uhr

Tori Spelling erzählte, dass ein Gespräch mit ihrer Tochter zum Scheitern ihrer Ehe geführt habe.

Der 51-jährige Reality-TV-Star, der mit ihrem Ex-Mann Dean McDermott die Kinder Liam (18), Stella (16), Hattie (13), Finn (12) und Beau (8) hat, verkündete, dass eine Frage von Hattie zur Trennung von ihrem ehemaligen Partner geführt habe.

Tori verriet in einem Gespräch in ihrem ‚misSPELLING‘-Podcast, dass Hattie sie gefragt habe: „Hast du dir jemals überlegt, wie es wäre, mit jemand anderem als Papa zusammen zu sein und gut behandelt zu werden?“ Und obwohl Tori betonte, dass Hattie „ihren Vater liebt“, brachte sie die Frage dazu, darüber zu reflektieren, ob es für ihre Kinder das Beste sei, wenn sie in der Ehe bleiben würde. Spelling erklärte: „Es kam zu dem Punkt, an dem es für die Kinder schlimmer war, uns zusammen zu sehen. Wir konnten nicht länger verbergen, was passierte, die Streitereien.“ Tori sagte zudem, dass Deans Alkoholismus einer der Gründe für das Ende ihrer Beziehung gewesen sei: „Er war süchtig und musste viel durchmachen und vieles davon ließ er an mir aus. Und sie sah das.“