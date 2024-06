Stars Shannen Doherty: Ihr Ex wartet auf ihren Tod

Shannen Doherty at 2019 Hero Dog Awards Beverly Hills Oct 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.06.2024, 10:00 Uhr

Shannen Doherty hat behauptet, ihr entfremdeter Ehemann warte „in der Hoffnung, dass sie stirbt“, damit er ihr keinen Ehegattenunterhalt zahlen muss.

Die 53-jährige Schauspielerin, die gegen Brustkrebs im vierten Stadium kämpft, reichte im April 2023 die Scheidung von Kurt Iswarienko ein, hat aber noch nicht viele ihrer Anfragen nach Finanzinformationen erhalten, was ihrer Meinung nach den Prozess des Abschlusses ihrer Trennung verzögert.

In Dokumenten, die dem ‚People‘-Magazin vorliegen, erklärte sie: „Es ist einfach nicht richtig, dass Kurt unsere Scheidung verlängern darf, in der Hoffnung, dass ich sterbe, bevor er bezahlen muss, während er sein Leben weiterlebt und sich seiner Verantwortung gegenüber seiner sterbenden Frau entzieht, die seit mehr als 11 Jahren im Sterben liegt.“ Die Anwaltin des Fotografen bestritt die Behauptung jedoch und argumentierte, sie habe im Oktober 2023 einen Vergleich angeboten, der vom ‚Charmed‘-Star abgelehnt wurde. Anwältin Katherine Heersema sagte: „Kurt wartet nicht einfach darauf, dass Shannen stirbt. Er will das Beste für Shannen und er möchte, dass beide in der Lage sind, diesen Fall hinter sich zu lassen und voranzukommen.“ Shannen bestand darauf, dass sie frühere Vergleichsvorschläge abgelehnt habe, weil sie „die Fragen seiner während der Ehe entstandenen Originalwerke und seine Erwerbsfähigkeit umgingen“. Sie fordert 15.434 US-Dollar pro Monat an Ehegattenunterhalt sowie über 9.000 US-Dollar an Anwaltskosten.