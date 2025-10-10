Stars Sharon Osbourne sucht nach Weg, wie das Leben weitergehen soll

Bang Showbiz | 10.10.2025, 09:00 Uhr

Sharon Osbourne hat seit dem Tod von Ozzy Osbourne Höhen und Tiefen erlebt. Sie sucht nach einem neuen Normal.

Der Musikstar starb im Juli im Alter von 76 Jahren, und Jack Osbourne, ihr 39-jähriger Sohn, hat nun verraten, wie Sharon mit dem Verlust ihres Mannes umgeht.

„Es geht ihr okay, aber auch nicht okay. Es sind Höhen und Tiefen“, sagte Jack dem ‚Rolling Stone‘-Magazin. „Sie versucht einfach herauszufinden, wie es jetzt weitergeht, wie sie sich mit dem zurechtfinden kann, was die neue Normalität ist, was die neue Basis ist: ‚Was mache ich ohne meinen Menschen?'“ Seine Mutter habe allerdings viel Liebe und Unterstützung um sich herum und wird bald außerdem aus Birmingham wieder abreisen, wo ihr geliebter Ehemann starb. „Ich bringe sie diese Woche zurück nach Los Angeles. Tatsächlich fliege ich morgen nach England, weil sie am Donnerstag Geburtstag hat.“

Allerdings betonte Jack auch, dass Ozzy es „gehasst hat, wenn Leute Mitleid mit ihm hatten“. Er erzählte, dass die Familie nach der Beerdigung zu Hause saß und alle einen „schweren Morgen“ hatten. Dann stieß Jack aber durch Zufall online auf einige Videos von seinem Vater: Clips aus der Talkshow mit David Letterman, eine Woche nachdem sein langjähriger Freund und Kollege Randy Rhoads gestorben war. „David Letterman fragte ihn: ‚Ich bin überrascht, dass Sie gekommen sind. Sie haben im Moment eine schwere Zeit.‘ Die Antwort meines Vaters war: ‚Ich bin Rock and Roll, und ich muss weitermachen, ich habe einen Job zu erledigen.‘ Und ich hielt das Handy hoch. Ich sagte: ‚Seht, er sagt es uns. Wir müssen weitermachen.'“