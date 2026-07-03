Stars Sharon Osbourne enthüllt Verzögerung bei Ozzy-Projekt: ‚Es war sehr, sehr schwer‘

Sharon and Ozzy Osbourne at the MTV EMAs 2014 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 09:00 Uhr

Die Witwe des Black Sabbath-Frontmanns fand es emotional belastend, die Aufnahmen zu Ozzys letztem Konzert anzusehen.

Sharon Osbourne hat es als „sehr, sehr schwer“ empfunden, das Filmmaterial vom letzten Konzert ihres verstorbenen Ehemanns Ozzy Osbourne noch einmal anzusehen.

Der Black Sabbath-Frontmann starb im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren – nur 17 Tage nach seinem letzten Auftritt im Villa Park in Birmingham. Ein Film über sein Abschiedskonzert sollte ursprünglich zu Beginn des Jahres erscheinen. Sharon verschob die Veröffentlichung jedoch, weil es sie zu sehr mitnahm, die bewegenden Aufnahmen erneut zu sichten. Sie sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Es war sehr, sehr schwer. Es hat lange gedauert, bis ich mich hinsetzen und das gesamte Rohmaterial sowie alles andere durcharbeiten konnte.“

Sharon verriet jedoch auch, dass der Film ‚Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow‘ bald erscheinen werde. „Er ist fast fertig, deshalb wird er bald veröffentlicht“, kündigte sie an. Die Moderatorin arbeitet außerdem an einem Spielfilm über das Leben der verstorbenen Rocklegende. Auch dieses Projekt empfindet sie als sehr emotional, weil bei der Arbeit viele gemeinsame Erinnerungen an ihr Leben mit ihrem Mann zurückkehren. Sharon, die Ozzy 1982 heiratete, erklärte: „Es ist, als würde man in der Zeit zurückreisen, weil wir die Geschichte von dem Zeitpunkt an erzählen, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten – also Ende der 1970er-Jahre.“ Die 73-Jährige ergänzte: „Man reist gedanklich in die Vergangenheit und erlebt alles noch einmal, was damals passiert ist. Deshalb ist es erneut sehr emotional.“

Wie schon die Dokumentation sei auch die Arbeit an der Filmbiografie schwierig, räumte Sharon ein. Vor allem falle es ihr schwer, Teile aus Ozzys Leben auszulassen, da ihr Authentizität sehr wichtig ist. „Aber bei einem Film ist es sehr schwierig, alles unterzubringen, was man zeigen möchte, weil natürlich jeder möchte, dass alles darin vorkommt“, offenbarte sie.