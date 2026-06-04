Stars Sharon Stone enthüllt: Nach einem Angriff erwachte sie ohne Erinnerung an das Geschehene

Sharon Stone - Golden Globe Awards - January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2026, 09:30 Uhr

Nach einem Angriff erwachte Sharon Stone ohne Erinnerung an das Geschehene

Sharon Stone hat bekannt gegeben, dass sie einst „von hinten niedergeschlagen“ wurde und erst zehn Jahre später erfuhr, was ihr tatsächlich passiert war.

Die 68-jährige Schauspielerin erinnerte sich an den erschütternden Angriff durch eine nicht namentlich genannte Person. Erst Jahre später entdeckte ein Arzt bei einer Untersuchung Hinweise auf ein schweres Gewaltverbrechen. Im Podcast ‚The Person Who Believed In Me‘ sagte Sharon: „Ich weiß nicht, wie viel ich darüber erzählen kann. Ich wurde von hinten getroffen. Erst zehn Jahre später wurde mir wirklich klar, was mit mir passiert war, weil ich einfach wieder zu mir kam.“ Sie habe bewusstlos auf dem Boden gelegen, erzählt die Hollywoodikone weiter: „Die beiden Sofas standen schräg. Der Couchtisch war völlig verrückt. Alles war irgendwie auf den Kopf gestellt. Alles, was auf dem Couchtisch gestanden hatte, lag auf dem Boden, und ich wusste nicht, wie ich dort hingekommen war.“

Erst ein Jahrzehnt später brachte ein Arztbesuch Licht in die Sache. Sie erklärte: „Ich ging in eine Klinik, weil ich große Probleme mit meinem Nacken hatte und meine Schultern sehr schmerzten. In einer Nacken- und Wirbelsäulenklinik in Marina del Rey bekam ich Propofol verabreicht, und es wurden zahlreiche Röntgenaufnahmen von vorne und hinten gemacht.“ Die Ärzte wollten ursprünglich Injektionen gegen die vermeintliche Arthritis in ihrem Nacken- und Schulterbereich durchführen. Nach den Untersuchungen kam jedoch der behandelnde Arzt mit einer überraschenden Diagnose zu ihr. „Der Arzt kam herein und sagte: ‚Wir werden diese Operation nicht durchführen können.‘ Ich sagte: ‚Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen.‘ Und er antwortete: ‚Ihr Brustkorb ist an mehreren Stellen gebrochen gewesen und wieder vernarbt zusammengewachsen. Es ist eindeutig, dass Sie angegriffen wurden und dass das, was Ihnen passiert ist, ein schweres Verbrechen war.'“

Als der Podcast-Moderator und CBS-Korrespondent David Begnaud fragte, wer sie angegriffen habe, weigerte sich Stone, den Namen öffentlich zu nennen. Sie sagte: „Ich werde den Namen nicht öffentlich nennen. Aber ich kann sagen, dass wir den Vorfall gemeldet haben und alles getan haben, was möglich war.“ Obwohl sie nach eigenen Angaben die Möglichkeit gehabt hätte, Strafanzeige zu erstatten, entschied sie sich dagegen. „Es war bereits zehn Jahre her, und außerdem bin ich eine Person des öffentlichen Lebens“, so Stone weiter. Die ‚Basic Instinct‘-Darstellerin erklärte weiter, sie glaube zwar, dass genügend Indizien für einen Prozess vorhanden gewesen wären, habe aber nicht gewollt, dass dieser Vorfall ihr Vermächtnis bestimmt. Auf die Frage, ob es sich um häusliche Gewalt gehandelt habe, antwortete Sharon lediglich: „Dazu kann ich mich nicht äußern.“