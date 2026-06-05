Stars Sharon Stone lobt ‚Euphoria‘ als zeitgemäß und relevant

Sharon Stone - Golden Globe Awards - January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 09:00 Uhr

Sharon Stone hält ‚Euphoria‘ für die „beste Serie im Fernsehen“.

Die 68-jährige Schauspielerin stieß in der dritten Staffel der erfolgreichen HBO-Serie ‚Euphoria‘ zur Besetzung hinzu, und Sharon liebt es, Teil des mit Stars gespickten Ensembles zu sein, zu dem auch Zendaya, Sydney Sweeney und Jacob Elordi gehören.

Sharon sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich halte sie für die beste Serie im Fernsehen.“

Die Schauspielerin verriet, dass sie sich mit einigen Aspekten der Handlung der Serie wirklich identifizieren kann. Sie fügte hinzu: „Wir haben diese Kinder kennengelernt. Wir haben gesehen, wie sie zu jungen Erwachsenen wurden. Wir haben gesehen, wie sie zu vollwertigen Drogendealern wurden. Und ich habe das in meiner Familie durchgemacht. Mein Bruder kam ins größte Gefängnis von New York. Er stieg ins Drogengeschäft ein. Es ging immer weiter. Ich sagte: ‚Du musst da rauskommen. Du musst mich deine Schulden abbezahlen lassen.‘ Er meinte: ‚So funktioniert das nicht. Du kannst das nicht abbezahlen.'“

Stone erklärte zudem, dass ‚Euphoria‘ und die Themen, die die Serie behandelt, „so relevant“ seien. „Als die erste Folge zu Ende war, saß ich einfach da und weinte. Und dann las ich diese Kritiken darüber, wie die Leute sich ein Happy End gewünscht hätten, und ich dachte mir: ‚Was ihr gesehen habt, war so ehrlich.‘ ‚Euphoria‘ ist so aktuell. Ich finde, die Serie sollte in jeder Highschool gezeigt werden, und ich finde, alle Eltern sollten sie sehen müssen. Als Mutter liebe ich sie.“

Kürzlich gab Mindy Kaling zuvor zu, ein großer Fan von ‚Euphoria‘ zu sein – doch die Schauspielerin bezweifelt, dass sie eine ähnliche Art von TV-Serie schreiben könnte. Kaling – die die Sportkomödie ‚Running Point‘ mitentwickelt hat – sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich liebe ‚Euphoria‘ und finde, dass [Schöpfer] Sam [Levinson] ein Genie ist. Ich glaube, er hat viel zu Themen wie Sex, Drogenkonsum und Sucht zu sagen, und das ist unglaublich interessant, aber wir haben nicht besonders viel Erfahrung damit. Ich schaue mir diese Serie mit angehaltenem Atem an, quasi stellvertretend, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns wohler dabei fühlen, über Nerds zu schreiben, die sich nach Jungs sehnen – deshalb machen wir das. Wir schreiben über Streber und Trottel und Menschen, die unterschätzt werden.“