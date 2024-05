Stars Sharon Stone: „Ich hätte gerne mein Leben zurück“

Bang Showbiz | 19.05.2024, 08:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin ist frustriert, dass sie seit ihrem Schlaganfall keine großen Rollen mehr gespielt hat.

Sharon Stone möchte wieder größere Filmrollen übernehmen.

Die US-Schauspielerin erlitt im Jahr 2001 einen Schlaganfall. Seitdem war sie nur noch in kleinen Rollen zu sehen. Das würde sie nun liebend gerne wieder ändern.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Times‘ verrät die ‚Basic Instinct‘-Darstellerin: „Ich habe meine Schauspielkarriere immer noch nicht zurück. Ich würde wirklich gerne wieder als Schauspielerin arbeiten… nicht nur in einer schwachen Nebenrolle. Ich möchte wirklich die Rollen haben, die ich verdient habe und die ich spielen kann. Ich hätte gerne meine eigene echte Karriere zurück. Ich hätte gerne mein Leben zurück.“

Die 66-Jährige enthüllt, dass sie nach dem Schlaganfall durch die Hölle ging. Jeder Bereich ihres Lebens sei davon betroffen gewesen. „Es hat sieben Jahre gedauert, bis ich mich wirklich erholt hatte, und ich habe das Sorgerecht für mein Kind verloren“, offenbart der Hollywood-Star sichtlich frustriert. „Und ich habe meine Karriere verloren und 15 Millionen Dollar – jeden Cent, den ich hatte – an Unterhaltszahlungen und Gerichtsgebühren… Ich habe mich also nicht wirklich erholt und eine Wiedergeburt erlebt. Ich hätte wirklich gerne mein Leben zurück. Ich habe mich nicht erholt und es ist keine wunderbare Geschichte. Es wäre toll, wenn es so wäre, aber so ist es nicht. Ich habe überlebt.“

Die Ärzte hätten ihr damals nur eine einprozentige Überlebenschance gegeben. „Ich wusste ziemlich genau, dass es ernst war, als ich auf dem Boden zu mir kam und nicht mehr aufstehen konnte und immer wieder um Hilfe rief, die ich nicht bekam“, berichtet Sharon. „Ich dachte: ‚Ich habe einen Schlaganfall‘. Ich konnte nicht mehr gehen. Ich konnte nicht sprechen. Ich konnte nicht lesen. Ich konnte meinen eigenen Namen nicht schreiben. Ich stotterte. Wenn ich nach etwas griff, hatte ich keine Tiefenwahrnehmung. Es war ein völliges psychologisches Chaos.“