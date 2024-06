Stars Sharon Stone: Sie ist Austin Butlers Beschützerin

Sharon Stone Muse Awards March 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2024, 10:00 Uhr

Sharon Stone passt auf Austin Butler auf, nachdem sie seine „Reise und sein Schicksal“ miterlebt hat.

Die 66-jährige Darstellerin fühlt sich als Beschützerin für den 32-jährigen Schauspieler. Die beiden teilen eine „besondere Verbindung“, da sie viel von ihrem eigenen frühen Aufstieg zum Ruhm in der Art und Weise sah, wie er nach dem Biopic ‚Elvis‘ 2022 zur Sensation wurde. Austin erzählte ‘Entertainment Tonight’: „Wir haben eine ganz besondere Verbindung, denn als ‚Elvis‘ in Cannes Premiere hatte, saß sie direkt vor mir.” Sharon fügte hinzu: „Ich war bei der Elvis-Premiere, und ich muss sagen, ich war bei vielen Premieren, ich war bei vielen Premieren in Cannes, und das ist das einzige Mal, dass ich gesehen habe, wie das, was mir passiert ist, jemand anderem passiert ist. Es war so unglaublich, mitzuerleben, wie das einem anderen Menschen passiert ist, und ich wollte nur sicherstellen, dass er jemanden hat, auf den er sich verlassen kann, egal was passiert, denn es ist nicht leicht mitzuhalten.”

Stone hat großes Vertrauen in ihn als Künstler und als Mensch und fühlt sich für ihn verantwortlich. “Ich liebe den Jungen wirklich, und ich glaube wirklich an ihn. Ich weiß, wie sein Weg und sein Schicksal aussieht, und ich möchte sicherstellen, dass es ihm gut geht.“ Seit ihrem ersten Treffen bei den Filmfestspielen in Cannes vor zwei Jahren hat der ‚Total Recall‘-Star den Kontakt aufrecht erhalten, um sicherzustellen, dass Austin für den Erfolg und den Ruhm bereit ist.