Film Shawn Levy ist ‚begeistert‘, dass ‚Maestro‘ Thomas Newman die Musik zu ‚Star Wars: Starfighter‘ komponiert

Shawn Levy - November 2022 - Avalon - American Cinematheque Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2025, 11:00 Uhr

Der Regisseur ist 'total begeistert', dass er den Komponisten verpflichten konnte.

Shawn Levy ist völlig aus dem Häuschen, dass er Thomas Newman für die Musik seines ‚Star Wars‘-Films gewinnen konnte.

Der 57-jährige Regisseur arbeitet an der eigenständigen Geschichte ‚Star Wars: Starfighter‘ – mit Ryan Gosling, Amy Adams und Mia Goth – und freut sich, dass Newman, der 15-mal für einen Oscar nominiert wurde, die Filmmusik komponieren wird.

Im Podcast ‚On Film… with Kevin McCarthy‘ verriet Levy: „Ich weiß nicht, ob das schon öffentlich war, jetzt ist es das jedenfalls. Ja, ich glaube, wir bringen hier gerade News raus.“ Anschließend sang er eine Lobeshymne auf den Komponisten. „Wenn ihr mich nach meinen Lieblings-Soundtracks fragt, gehören fünf der Top-10 Tom Newman: ‚Die Verurteilten‘, ‚Road to Perdition‘, ‚Findet Nemo‘, ‚American Beauty‘. Der Typ ist ein Maestro“, schwärmte er.

Levy erklärte, dass er sich „herzerwärmende Filmmusik“ wünschte und mehr als nur „Remixes“ der ikonischen ‚Star Wars‘-Musik von John Williams wollte. „Ich habe über diesen Film und die Musik nachgedacht, die ich dafür brauche, weil sie irgendwie klassisch inspiriert sein soll. Aber nein, es wird keine Remixes von Williams-Themen sein“, stellte er klar. „Vielleicht inspiriert von einigen davon.“

Der ‚Deadpool and Wolverine‘-Regisseur fügte hinzu: „Ich wusste, dass ich herzerwärmende Filmmusik von einem Komponisten brauche, der – wie John Williams – keine Angst vor Themen hat. Also habe ich Tom Newman angerufen.“ Er sei ein großer Fan des 70-Jährigen. „Und ich sagte: ‚Hey, hier ist Shawn Levy. Würdest du vielleicht…?‘ Und er sagte: ‚Schick mir das Drehbuch und beschreibe deine Vision.‘ Das habe ich beides getan, und er sagte ja“, erzählte Levy. Er freue sich „riesig“ auf Newmans kreatives Schaffen: „Ich bin total begeistert.“