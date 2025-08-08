Stars Shawn Mendes: Die englischen Cotswolds sind sein neues Zuhause

Shawn Mendes attends the MTV EMAs 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2025, 09:00 Uhr

Shawn Mendes ist in ein kleines Dorf in den englischen Cotswolds gezogen.

Der 26-jährige Popsänger ist einer der Stars, die in letzter Zeit in die malerische Region im Südwesten Englands gezogen sind, wo Shawn das Leben in dem idyllischen Dorf Great Tew genießt.

Ein Insider verriet in einem Gespräch mit der ‚The Sun‘-Zeitung: „Wir sind voller Stars und jetzt hängt Shawn ständig in Great Tew herum. Man sagt, dass er sich hier ein kleines Häuschen gemietet habe, um vor seiner Tournee etwas Ruhe zu haben. Niemand bittet ihn hier jemals um ein Selfie, also muss er es genießen, einfach seine Ruhe zu haben. Aber wenn er in die Cafés und Pubs der Gegend geht, drehen sich die Leute um.“ Shawn, der zuvor mit Popstar Camila Cabello zusammen war, gelte aktuell als „das Gesprächsthema im Dorf“. Der Chartstürmer bekomme aufgrund seines Ruhms und Erfolgs jedoch keine Sonderbehandlung von den Einheimischen des beschaulichen Ortes. Der Wissende fügte hinzu: „Shawn wird auch so wie ein normaler Mensch behandelt, er bekommt keine Sonderbehandlung, nur weil er berühmt ist. Als er das letzte Mal im Café war, wurden ihm die Leviten gelesen, weil er noch kurz vor Küchenschluss sein Essen bestellt hatte. Sie sagten ihm, dass er sich beeilen und bestellen solle.“