Musik Shawn Mendes: Veröffentlichung seiner neuen Single ‚Nobody Knows‘

Shawn Mendes credit Charlotte Rainville BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2024, 14:10 Uhr

Der Sänger hat seine neue Single herausgebracht.

Shawn Mendes hat seine neue Single ‚Nobody Knows‘ herausgebracht.

Nachdem der Künstler am Mittwochabend (11. September) bei den MTV Video Music Awards in New York City eine Debüt-Performance des Liedes ablieferte, hat der kanadische Musiker die Rockballade als die dritte Single aus seinem kommenden, gleichnamigen fünften Studioalbum veröffentlicht.

Der neue Song folgt auf die Veröffentlichung der Tracks ‚Why Why Why‘ und ‚Isn’t That Enough‘, das vollständige Album von Mendes soll am 18. Oktober folgen. Shawns Auftritt bei den VMAs erfolgt, nachdem er enthüllte, dass er nach der Absage seiner Welttournee im Jahr 2022 seinen Lebenssinn verloren habe. Der ‚Treat You Better‘-Sänger setzte sein Comeback mit einem intimen Auftritt im Londoner Theatre Royal Drury Lane im letzten Monat fort und sprach über seinen fragilen Geisteszustand nach der Entscheidung, seine Welttournee vor zwei Jahren nach sieben Konzerten seiner geistigen Gesundheit zuliebe abzubrechen. Shawn erzählte gegenüber seinen Fans bei der Show: „Ich kam zurück nach L.A. und ich habe mir gedacht: ‚Ich habe keine Ahnung, wer ich bin und was ich mit mir anfangen soll.’ Ich habe nicht wirklich gesungen, ich habe nicht wirklich Gitarre gespielt.”