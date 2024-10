Gespannt warten Fans auf das neue Album von Shawn Mendes. Der Musiker hat seine Anhänger nun jedoch um Geduld gebeten, denn die Veröffentlichung seines Werks wird nicht wie geplant stattfinden.

Der kanadische Popstar Shawn Mendes (26) hat im vergangenen Juli die frohe Botschaft verkündet, dass er ein neues Album veröffentlichen wird. Das Werk kündigte er im Sommer für den 18. Oktober an. Doch seine Fans müssen sich noch länger gedulden, der Sänger hat die Veröffentlichung von "Shawn" verschoben.

Hey guys ♥️

My team and i have decided to push the album release date to November 15th. We just need a little bit more time to bring some new inspiration and ideas to life ♥️

I love you guys thank you for being so patient, I can’t wait to see you guys at the next few shows x

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) October 9, 2024