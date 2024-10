"How I Met Your Mother"-Star erzählt „Shrinking“: Harrison Ford wegen Jason Segels Nacktszene an Bord

Jason Segel und Harrison Ford während der Premiere der zweiten Staffel von "Shrinking". (wue/spot)

SpotOn News | 20.10.2024, 15:40 Uhr

Dass Harrison Ford einmal in "Shrinking" von Jason Segel mitspielen würde, kann der "How I Met Your Mother"-Star offenbar einer früheren Nacktszene verdanken.

"Shrinking" scheint für Apple TV+ ein echter Erfolg zu sein. Schon kurz nach der Premiere der zweiten Staffel hat der Streamingdienst die Comedy-Serie um eine dritte verlängert. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass Jason Segel (44), "how i met your mother"-Star und einer der Köpfe hinter "Shrinking", die Hollywood-Legende Harrison Ford (82) für das Projekt gewinnen konnte?

Harrison Ford und der Schauspielkollege mit dem "tollen Penis"

Eine Zusage des Kultdarstellers hatte Segel eigenen Angaben zufolge gar nicht erwartet. Dass Ford mitmachen wollte, soll der 44-Jährige angeblich seinem besten Stück zu verdanken haben. "Wir hatten Harrison Ford ein Angebot gemacht in der Annahme, dass er ablehnen würde", erzählt er der "Bild"-Zeitung. "Einfach nur, damit man seinen Freunden erzählen kann, dass man Harrison Ford ein Angebot gemacht hat."

Überraschend sei gewesen, dass Ford demnach nicht abgeneigt gewesen sei. Zuvor wollte der langjährige Schauspieler aber offenbar genauer wissen, wer Jason Segel überhaupt ist. Ein Produzent habe Ford gesagt, dass der sich "Nie wieder Sex mit der Ex" anschauen solle – eine Komödie mit Segel und Kristen Bell (44) aus dem Jahr 2008. Segel spielte darin nicht nur die männliche Hauptrolle, sondern schrieb auch das Drehbuch.

Besonders imponiert hatte Ford jedoch offenbar eine Nacktszene aus dem Film. Segel erklärt: "Harrison schrieb uns: ,Der Junge hat einen tollen Penis'." Diese Nachricht habe er sich "ausgedruckt, sie eingerahmt und mir an die Wand gehängt".

Nach Fords Zusage sei die Serie dann umgeschrieben worden. Denn die Rolle, für die er angefragt war, sollte zunächst deutlich weniger Raum einnehmen. Neben Segel waren Bill Lawrence (55) und Brett Goldstein (44) an der Entwicklung des Stoffes beteiligt. Erstmals war im April 2022 berichtet worden, dass Ford neben Segel in "Shrinking" zu sehen sein wird. Ihre Premiere feierte die erste Staffel im vergangenen Jahr. Vor wenigen Tagen wurde dann im Rahmen der zweiten Staffel mitgeteilt, dass auch eine dritte folgen soll.