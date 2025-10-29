Stars Sia wirft entfremdeten Ehemann vor, Suchtprobleme im Sorgestreit zu ‚instrumentalisieren‘

Sia hat ihrem entfremdeten Ehemann vorgeworfen, ihre Suchtprobleme im Sorgerechtsstreit zu „instrumentalisieren“.

Die ‚Chandelier‘-Sängerin reichte im März nach zwei Jahren Ehe die Scheidung von Daniel Bernad ein, und obwohl damals vereinbart wurde, dass sie das vollständige Sorgerecht für ihren 19 Monate alten Sohn Somersault Wonder – genannt Summi – haben würde, leitete der ehemalige Strahlenonkologe am Dienstag (28. Oktober) Dinge in die Wege, um das alleinige rechtliche und physische Sorgerecht für den kleinen Jungen zu beantragen.

In Dokumenten, die ‚People‘ vorliegen, bezeichnete Daniel – der außerdem 77.245 Dollar monatlichen Kindesunterhalt beantragt hat – die 49-jährige Star-Sängerin als eine „ernste und unmittelbare Gefahr“ für Summi und als eine „untaugliche und unzuverlässige Mutter, die mit Substanzmissbrauch und Sucht kämpft“. Er behauptete, Sia sei im vergangenen Monat heimlich für zwei Wochen hospitalisiert und positiv auf Barbiturate und Benzodiazepine getestet worden. Er schrieb in seiner Erklärung: „Sias Verhalten ist rücksichtslos, gefährlich und zeigt Sias völlige Missachtung von Summis Sicherheit und Wohlbefinden.“

In ihrer eigenen, am selben Tag eingereichten Erklärung bat die ‚Cheap Thrills‘-Hitmacherin das Gericht, den Antrag ihres entfremdeten Ehemanns auf alleiniges Sorgerecht abzuweisen, und wies seine Vorwürfe des Drogenmissbrauchs zurück. Sie betonte, Daniel – den sie zuvor beschuldigt hatte, wegen kinderpornografischer Materialien unter Ermittlungen gestanden zu haben – habe „null Beweise“, dass ihr Sohn bei ihr in Gefahr sei. Sia beharrte darauf, dass die Vorwürfe über ihren Substanzmissbrauch „völlig unbegründet und irreführend“ seien und dass sie zwar vor über 15 Jahren mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen gehabt habe, aber seit mehr als sechs Monaten nüchtern sei.

Während Daniels Antrag verlangte, dass Sia zu drei zufälligen Drogentests pro Monat und regelmäßigen wöchentlichen Tests verpflichtet werde, erklärte sie, dass sie derzeit Teil eines Programms sei, das wöchentliche Tests und eine nüchterne Begleitperson umfasse, und behauptete, dass sie sich wiederholt mit den Kontrollen einverstanden erklärt habe, ihr entfremdeter Ehemann sich jedoch „geweigert“ habe, dasselbe zu tun.