Musik Sid Wilson bestätigt Slipknot-Aus nach 28 Jahren

Sid Wilson from Slipknot performs in Milan, Italy - Getty - February 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 14:00 Uhr

Sid Wilson bestätigt Slipknot-Aus nach 28 Jahren.

Sid Wilson hat nach fast drei Jahrzehnten seinen Abschied von Slipknot bestätigt.

Der 49-jährige Keyboarder und Turntablist ist nicht länger Teil der Heavy-Metal-Band, nachdem Slipknot seine Trennung von dem Musiker in einer inzwischen gelöschten Mitteilung bestätigt hatte. Gründe für das Ende der Zusammenarbeit wurden darin nicht genannt. Wilson selbst hat sich bislang nicht zu den Hintergründen geäußert. Allerdings änderte er seine Instagram-Biografie und machte damit deutlich, dass seine Zeit bei den ‚Wait And Bleed‘-Rockern beendet ist. Dort steht nun: „@Slipknot 1997-2026“.

Über Wilsons Abschied nach 28 Jahren war erstmals vor rund drei Wochen berichtet worden. Nach zahlreichen Spekulationen äußerte sich Slipknot schließlich am Freitag (14. August) zu den Meldungen. In einer Stellungnahme, die auf Instagram und der damaligen Website der Band veröffentlicht und später gelöscht wurde, hieß es: „Mit sofortiger Wirkung wird Sid Wilson nicht länger Teil von Slipknot sein. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute.“ Der Beitrag ist weiterhin auf dem Instagram-Account von Knotfest zu finden, dem 2012 von der Band ins Leben gerufenen Musikfestival. In der Bildunterschrift hieß es ergänzend: „Slipknot haben sich von Sid Wilson getrennt. Die Ankündigung war kurzzeitig auf der Website der Band zu finden.“

Zuvor hatte TMZ erstmals über Wilsons Aus berichtet und sich dabei auf „einen Insider mit engem Kontakt zur Band und direktem Wissen“ berufen. Dem Bericht zufolge sei „derzeit unklar, was dazu geführt hat, dass er aus der Band geworfen wurde“. Wilson sei jedoch darüber informiert worden, dass er „dauerhaft aus der Band ausgeschlossen“ worden sei. Die Meldung kam nur wenige Wochen nach Wilsons Trennung von seiner Verlobten Kelly Osbourne. Die beiden haben einen dreijährigen Sohn namens Sidney.