Musik Slipknot wollen ’nicht länger‘ mit Sid Wilson in Verbindung gebracht werden

Sid Wilson from Slipknot performs in Milan, Italy - Getty - February 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2026, 13:00 Uhr

Slipknot wollen 'nicht länger' mit Sid Wilson in Verbindung gebracht werden.

Slipknot haben bestätigt, dass die Band „nicht länger mit“ Sid Wilson in Verbindung stehen wird.

Vor rund drei Wochen war berichtet worden, dass sich der 49-jährige Keyboarder und Turntablist nach 28 Jahren von der Gruppe getrennt habe. Nun haben die Macher von ‚Wait and Bleed‘ seinen Abschied offiziell bestätigt und erklärt, sie „wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“. In einer Stellungnahme, die auf Instagram und der inzwischen gelöschten Website der Band veröffentlicht wurde, hieß es: „Mit sofortiger Wirkung wird Slipknot nicht länger mit Sid Wilson in Verbindung stehen. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute.“ Der Beitrag ist weiterhin auf dem Instagram-Account von Knotfest zu sehen, dem 2012 von der Band ins Leben gerufenen Musikfestival. In der Bildunterschrift wurde ergänzt: „Slipknot hat sich von Sid Wilson getrennt. Die Ankündigung war kurzzeitig auf der Website der Band zu finden.“

Zuerst hatte ‚TMZ‘ über Wilsons Aus bei Slipknot berichtet und sich dabei auf „einen Insider aus dem Umfeld der Band mit direktem Wissen“ berufen. Dabei hieß es, „derzeit sei unklar, was zu seinem Rauswurf geführt habe“. Wilson sei jedoch darüber informiert worden, dass er „dauerhaft aus der Band ausgeschlossen“ worden sei. Nach dem Bericht von ‚TMZ‘ meldete sich Slipknot-Gitarrist Jim Root in seiner Instagram-Story offenbar zu den Gerüchten zu Wort. Zu den Klängen des Slipknot-Songs ‚Til We Die‘ aus dem Jahr 2008 schrieb er: „Glaubt nicht alles, was ihr lest. Haltet inne. Denkt nach. Atmet durch. Lasst das Ganze eine Weile auf euch wirken. Vielleicht. Wartet vielleicht einfach, bis es mehr Informationen gibt.“

Wilson war 1998 zu Slipknot gestoßen, kurz bevor die Band ihr selbstbetiteltes Debütalbum veröffentlichte. Keines der anderen verbliebenen Bandmitglieder – darunter Shawn ‚Clown‘ Crahan und Sänger Corey Taylor – hat bislang auf den Bericht von ‚TMZ‘ reagiert. Zuletzt stand Slipknot im Juli 2025 beim Inkcarceration Music and Tattoo Festival im US-Bundesstaat Ohio live auf der Bühne. Der Bericht über Wilsons Abschied erschien nur wenige Wochen nach der Trennung von seiner Verlobten Kelly Osbourne. Die beiden haben einen dreijährigen Sohn namens Sidney. Auch Osbourne sorgte nach dem ‚TMZ‘-Bericht mit einem Beitrag auf Instagram für Spekulationen. Sie schrieb: „Niemand wird deinen Namen bösartiger in den Schmutz ziehen als die Person, die Angst davor hat, dass du die Wahrheit über sie ans Licht bringst.“ Da Kelly Osbourne weder Wilson noch Slipknot namentlich erwähnte, bleibt allerdings offen, ob sich ihr Beitrag tatsächlich auf die Berichte über seinen Ausstieg aus der Band bezog.