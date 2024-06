Bei Dior-Show in Paris „Sie ist so süß“: Robert Pattinson schwärmt von seiner Tochter

Robert Pattinson galt lange als begehrter Frauenschwarm. Seit Jahren ist er aber schon an Suki Waterhouse vergeben, mit der er vor Kurzem eine Tochter bekam. (ae/spot)

SpotOn News | 23.06.2024, 19:32 Uhr

In einem Interview auf der Paris Fashion Week hat Schauspieler Robert Pattinson ungewohnt offen über seine erst wenige Monate alte Tochter gesprochen. Sie sei "so süß" und habe schon eine eigene Persönlichkeit.

Robert Pattinson (38) ist seit einigen Monaten Vater – und so stolz auf seine Tochter, dass der bei Privatthemen eher zurückhaltende Schauspieler auf dem roten Teppich jetzt plötzlich recht redselig wurde.

Am Rande der Dior Homme Frühjahr/Sommer 2025 Show in Paris kam er aus dem Schwärmen über sein drei Monate altes Kind, das er mit Suki Waterhouse (32) teilt, kaum noch heraus. Ein Baby zu haben "gibt einem das Gefühl, sehr alt und sehr jung zu sein", scherzte Pattinson auf dem roten Teppich in einem Clip, der auf X (früher Twitter) geteilt wurde. "Sie ist so süß", fuhr der "Twilight"-Star fort und fügte hinzu, dass sie bereits ihren eigenen Charakter habe: "Weißt du, ich bin erstaunt, wie schnell ihre Persönlichkeit kommt. Selbst mit drei Monaten denke ich: 'Oh … Ich kann schon sehen, wer sie ist.'"

"Meine eigene tolle Lady"

Pattinson und Waterhouse gaben die Geburt ihres Kindes zunächst nicht bekannt. Im März wurde das Paar allerdings in Los Angeles mit einem rosafarbenenen Kinderwagen abgelichtet. Im folgenden Monat teilte Waterhouse das erste Foto des Neugeborenen und verriet auf dem Coachella-Festival, dass sie "meine eigene tolle Lady habe" – also ein kleines Mädchen willkommen geheißen hat. Ihre Schwangerschaft hatte sie ebenfalls auf der Bühne mitgeteilt: beim Corona Capital Festival im November 2023 . "Ich bin heute besonders glitzernd, weil ich dachte, es könnte euch von etwas anderem ablenken, das vor sich geht", sagte sie damals, bevor sie ihren Mantel öffnete, um ihren Babybauch zu enthüllen.

Das Paar hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Die Beziehung soll 2018 begonnen haben, im Dezember 2023 wurden Gerüchte über eine Verlobung laut. In einem Interview mit der "Sunday Times" im vergangenen Jahr sprach die Sängerin und Schauspielerin über ihre langjährige Beziehung zu Pattinson. "Ich bin schockiert, dass ich seit fast fünf Jahren so glücklich mit jemandem bin. Ich hatte neulich zwei Tage frei und es war keine Frage, dass ich zurückfahre, um ihn zu sehen."