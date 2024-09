Musik Suki Waterhouse: Musikalische Früherziehung für ihr Baby

Suki Waterhouse will ihre Liebe zur Musik mit ihrer Tochter teilen.

Die 32-jährige Sängerin, die erst vor kurzem ihr zweites Album mit dem Titel ‚Memoir of a Sparklemuffin‘ auf den Markt brachte, zieht gemeinsam mit ‚Twilight‘-Star Robert Pattinson eine sechs Monate alte Tochter groß. Im Podcast ‚Broken Record‘ verriet Suki jetzt, dass sie ihre Kleine möglichst früh an gute Musik heranführen möchte. Sie erzählt: „Ich spiele ihr viel Musik vor. Sie steht auf ‚Fleetwood Mac‘. Ich mache ‚Layla‘ von Eric Clapton für sie an, weil meine Mutter das oft für mich gespielt hat. Und dann noch ‚Mozart Baby‘, denn ich denke mir, wenn sie Mozart hört, wird sie ein Genie. Und ich spiele Klavier, wir beide spielen Klavier. Es ist wirklich süß ihr zuzusehen, wie sie uns beobachtet.“



Die ‚Good Looking‘-Interpretin, die den Namen ihrer Tochter bisher geheim hält, will ihren Nachwuchs außerdem zukünftig mit auf Tour nehmen. Ihre neue Rolle als Mutter ermögliche es ihr derweil, das Leben etwas langsamer anzugehen und auch mal nein zu Dingen zu sagen. „Ich liebe es, dass ich jetzt ein Elternteil bin“, erklärt Suki. „Es fühlt sich so an, als hätte ich seitdem den Schlüssel zu einem kleinen, geheimen Club der Liebe. Es ist außerdem die beste Ausrede, um das Leben zu rationalisieren. Nicht mehr so viel rumrennen. Es hilft diesen Grundstein zu haben, denn man kann nicht einfach abhauen und irgendwo hingehen. Es hält mich am Boden, was mich nach einer langen Zeit mit vielen Reisen wirklich glücklich macht. Ich gehe auf Tour und sie kommt einfach mit.“

Bang Showbiz | 22.09.2024, 16:50 Uhr

Die 32-jährige Sängerin will unbedingt, dass ihr Kind frühzeitig an Musik herangeführt wird.

