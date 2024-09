Musik Suki Waterhouse über ihren neuen ‚Model, Actress, Whatever‘-Song

Suki Waterhouse - August 2024 - Avalon - All Points East Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2024, 16:00 Uhr

Suki Waterhouse erzählte, dass sie mit ihrem neuen Song ‚Model, Actress, Whatever‘ die „ Kontrolle über die Erzählung übernehmen“ wollte.

Der neueste Song der 32-jährigen Schauspielerin entstand aus dem Wunsch heraus, sich in Bezug auf ihre Fähigkeiten nicht einzuschränken, weil sie nach ihrer früheren Arbeit als Model und Schauspielerin auch Musik veröffentlichte.

Suki erzählte in einem Interview gegenüber ‚NME‘: „Ich übernehme damit in gewisser Weise die Kontrolle über diese Erzählung. Ich glaube so sehr daran, dass man sich nicht zum Schweigen bringen, sich nicht zusammenreißen und in die entgegengesetzte Richtung gehen und daraus Kunst machen sollte. Ich wollte dem Musikvideo viel Humor verleihen, da es einfach lustig ist. Ich wollte einen Song namens ‚Model, Actress, Whatever‘ aufnehmen und ihn im Radio oder so hören – ‚Suki Waterhouse, Model, Schauspielerin, was auch immer‘. Das ist befreiend und man hat die Freiheit, sich selbst etwas zu verarschen.” Das neue ‚Memoir of a Sparklemuffin‘-Album der Sängerin wurde am Anfang des Monats veröffentlicht und Suki verriet, dass sie sich beeilen musste, die Platte in ihrem Haus in Los Angeles fertigzustellen, bevor sie Anfang des Jahres mit ihrem Verlobten, dem ‚The Batman‘-Schauspieler Robert Pattinson, eine Tochter auf der Welt begrüßte.