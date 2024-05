Sie möchte sich bald zurückmelden Sie lebt für ihre Musik: Lady Gagas neue Songs werden wohl ganz anders

Lady Gaga auf dem roten Teppich: Frischer Look, neue Musik... (wue/spot)

SpotOn News | 24.05.2024, 20:18 Uhr

Fans warten gespannt auf neue Musik von Lady Gaga. Noch gibt es keine Details, die Sängerin deutet aber an, dass sie nicht auf Bewährtes setzen möchte.

Die Veröffentlichung von Lady Gagas (38) letztem Solo-Album "Chromatica" liegt nun schon rund vier Jahre zurück. Zuletzt hat der Superstar jedoch offenbar recht viel Arbeit in neue Songs gesteckt. Noch verrät die Sängerin keine Details, sie deutet aber an, dass die kommenden Lieder sich wohl deutlich von denen auf "Chromatica" unterscheiden werden.

"Sie hassen es, wenn ich 'bald' sage"

Im Rahmen der Weltpremiere ihres neuen Konzertfilms "Gaga Chromatica Ball" in Los Angeles von "Entertainment Tonight" gefragt, wann Fans denn mit frischer Musik rechnen können, erklärt Lady Gaga: "Ich habe die ganze Zeit an meiner neuen Musik gearbeitet und ich lebe und atme sie wirklich." Die 38-Jährige könne es kaum erwarten, "sie den Fans zu geben. Sie hassen es, wenn ich 'bald' sage, aber bald."

"Sie ist völlig anders", ist zudem ihre Antwort auf die Frage, wie Lady Gagas nächste Ära aussehe. Die Sängerin wird bei ihrer neuen Musik also vermutlich auf Neues statt auf Altbewährtes setzen. Wie auch bei ihren oftmals ausgefallenen Looks und im Schauspiel. Ab dem 3. Oktober 2024 wird sie im Kino in "Joker: Folie à Deux" in neuer Rolle zu sehen sein, bei der "Gaga Chromatica Ball"-Premiere trug sie unterdessen schon jetzt ein weißes Ensemble, wie man es so noch nie gesehen hat.

Auf Instagram schrieb Lady Gaga zu einem Bild des ungewöhnlichen Looks: "Auf dem roten Teppich habe ich ihnen gesagt, dass es ein Autoteil ist. Sie fragten, um was für ein Teil es sich handelt, und ich sagte, ich weiß es nicht, ich bin kein Mechaniker."