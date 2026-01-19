Stars Sigourney Weaver: Ihre Liebe wird stärker mit jedem Jahr

Sigourney Weaver and Jim Simpson - AVALON - LA - Sept - 2011 - Abduction Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 09:00 Uhr

Sigourney Weavers Wertschätzung für ihren Ehemann ist mit der Zeit immer größer geworden.

Die 76-jährige Schauspielerin lernte Jim Simpson (69) 1983 beim Williamstown Theatre Festival in New York kennen, wo sie als Schauspielerin auftrat und er als Regisseur und Barkeeper arbeitete. Die beiden heirateten im Oktober 1984 und gründeten 1996 gemeinsam das Flea Theatre, wo er als künstlerischer Leiter tätig war.

Weaver, die viele Jahre lang allein beruflich unterwegs war, erzählte ‚AARP‘: „Mein Mann leitete über 20 Jahre lang ein Theater in New York und konnte mich nie bei meiner Arbeit begleiten.“ 2015 trat ihr Mann als künstlerischer Leiter des Flea Theatre in den Ruhestand und begleitet nun seine Frau, deren glänzende Karriere sie an viele Orte geführt hat, darunter auch nach Neuseeland für die Avatar-Filmreihe. „Avatar geht ewig weiter, und da er Surfer ist, war es für ihn der Himmel auf Erden, hierher [nach Neuseeland] zu kommen“, so die Darstellerin weiter.

Die Alien-Star genießt jede Sekunde, die sie mit ihrem geliebten Ehemann verbringt. Weaver fügte hinzu: „Ich glaube, man wird sich wirklich bewusst, wie glücklich man sich schätzen kann, eine Art Seelenverwandten gefunden zu haben, und es macht Spaß, etwas Zeit zu haben, wenn die Kinder erwachsen sind und man gerade zwischen zwei Jobs steht. Es ist nicht so, dass man Menschen verändern möchte, aber Menschen verändern sich nun einmal, und es macht Spaß, sie immer wieder neu kennenzulernen.“ Vor allem die offene Kommunikation zwischen ihr und Simpson sehe sie als Geheimnis ihre starken Ehe.