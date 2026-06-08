Stars Matt Groening enthüllt: Die Simpsons entstanden zufällig

Matt Groening - December 2024 - Avalon - The Simpsons Holiday Special World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2026, 09:00 Uhr

Matt Groening enthüllt, dass die Simpsons zufällig entstanden sind.

Matt Groening hat enthüllt, dass ‚Die Simpsons‘ nur durch einen Zufall entstanden sind.

Der 72-jährige Macher einer der erfolgreichsten Zeichentrickserien der Fernsehgeschichte erklärte, die Idee zur Serie sei ihm erst kurz vor einem entscheidenden Treffen gekommen. Er habe befürchtet, dass das damals noch junge Fox-Netzwerk scheitern könnte. Bei den Peabody Awards sprach Groening über die Ursprünge der langlebigen Serie. Eigentlich habe er dem Produzenten James L. Brooks eine andere Idee für animierte Kurzfilme in der ‚The Tracey Ullman Show‘ präsentieren wollen. Im letzten Moment entschied er sich jedoch, diese Idee zurückzuhalten und stattdessen etwas völlig Neues zu entwickeln. Groening erklärte: „Ich wollte eigentlich etwas anderes machen. Kurz bevor ich Jim traf, dachte ich: Das ist ein brandneues Fox-Netzwerk, wahrscheinlich wird es scheitern. Ich sollte lieber etwas Neues erfinden, damit ich noch etwas in der Hinterhand habe, falls das nicht funktioniert.“ Auf die Frage, ob Figuren wie Homer oder Bart Simpson damals bereits existierten, antwortete er: „Nein, überhaupt nicht.“

Laut Groening entstand das Konzept, das später zu einem weltweiten Phänomen wurde, spontan während des Treffens. James L. Brooks bestätigte später gegenüber dem Magazin ‚People‘, dass Groening die Idee „aus dem Stegreif“ präsentiert habe. Groening erinnerte sich außerdem daran, wie die geplanten Kurzfilme immer weiter verkürzt wurden: „Zuerst sagte er: ‚Ihr habt zwei Minuten pro Episode.‘ Ich dachte: Wie soll man in zwei Minuten eine Geschichte erzählen? Dann rief er zurück und sagte: ‚Tut mir leid, es ist nur eine Minute.‘ Dann rief er wieder an und sagte: ‚Nicht eine Minute – vier Clips à 15 Sekunden.‘ Der gesamte Erfolg der Kurzfilme in der Tracey Ullman Show beruhte letztlich auf 15-sekündigen Cartoons.“

The Simpsons debütierte 1987 zunächst als Reihe von Kurzfilmen in ‚The Tracey Ullman Show‘, bevor die Serie im Dezember 1989 als eigenständiges Primetime-Format startete. Seitdem ist sie die am längsten laufende fiktionale Fernsehserie der US-Geschichte geworden und zählt zu den einflussreichsten Sendungen der Popkultur.