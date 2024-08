Film Sigourney Weaver: ‚Nicht begeistert‘ über die Waffen am Filmset von ‚Aliens – Die Rückkehr‘

Sigourney Weaver - Golden Lion For Lifetime Achievement - Venice International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2024, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin erzählte, zunächst verärgert gewesen zu sein, als sie das Drehbuch zu dem Film las, weil es sich um Waffen drehte.

Sigourney Weaver erzählte, zunächst verärgert gewesen zu sein, als sie das ‚Aliens – Die Rückkehr‘-Drehbuch las, weil es sich um Waffen drehte.

Die 74-jährige Schauspielerin war froh, nach dem Erfolg des Originalfilms ‚Alien‘ von 1979 als Ellen Ripley für die Fortsetzung von 1986 zurückzukehren, sei jedoch „nicht begeistert“ darüber gewesen, als sie erfuhr, dass James Camerons Blockbuster mehr Action als das Original beinhalten würde.

Die Darstellerin verriet in einem Interview gegenüber ‚Variety‘: „[Cameron] war einfach so offen für alle meine Gedanken und ich fand seine Instinkte einfach großartig. Das Einzige, worüber ich natürlich nicht begeistert war, waren all die Waffen. Ich habe es sehr schnell gelesen, weil ich versuche, die Geschichte zu erleben und ich hatte vergessen, mir viele Regieanweisungen durchzulesen, in denen viele Waffen vorkamen.“ Der ‚Ghostbusters‘-Star erinnerte sich daran, als der 70-jährige Filmemacher die Schusswaffen ans ‚Aliens‘-Filmset brachte und sagte: „Ich fragte: ‚Wofür sind die?‘ und er meinte: ‚Also, was meinst du?’ Ich sagte: ‚Also, ich bin für Waffenkontrolle und ich werde echt keine Waffe in die Hand nehmen und irgendetwas damit machen.’ Er sagte: ‚Also, du hast das Drehbuch nicht gelesen.‘ Ich sagte: ‚Ja, aber ich habe mir nicht alle Absätze über Waffen durchgelesen.'“ Weaver enthüllte zudem, dass sie der ‚Avatar‘-Regisseur „aufs Hinterfeld geführt und sie ein paar hundert Schuss mit diesem Maschinengewehr abfeuern lassen“ hatte, was, wie sie zugab, „leider sehr süchtig machend“ gewesen sei.