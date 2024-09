Toronto International Film Festival Silber, schwarze Schleifen, viel Haut: Wow-Auftritt von Jennifer Lopez

Jennifer Lopez beim Filmfest in Toronto. (ili/spot)

SpotOn News | 07.09.2024, 12:31 Uhr

In einem sehr freizügigen Kleid zog Jennifer Lopez beim Toronto International Film Festival alle Blicke auf sich. Sie kam zur Premiere von "Unstoppable", den Noch-Ehemann Ben Affleck produziert hat.

Jennifer Lopez (55) verzückt bei Solo-Auftritt in Toronto: Zur Premiere ihres neuen Films "Unstoppable" – produziert von Noch-Ehemann Ben Affleck (52) – erschien der Hollywoodstar in einem sehr freizügigen Kleid. Die Vorder- und Rückseite des silbernen Paillettendress wurden lediglich von vier großen schwarzen Schleifen zusammengehalten. Auf Unterwäsche verzichtete der US-Star ganz und so zeigte die Schauspielerin und Sängerin entsprechend viel Haut an beiden Seiten.

Zu der aufsehenerregenden, laut "Mail Online" von der Discokugel inspirierten Robe von Tamara Ralph kombinierte J.Lo silberne Stiletto-Plateau-Sandaletten, ein silberne Kasten-Clutch und Hassanzadeh-Schmuck. Das lange glatte Haar war zum Mittelscheitel frisiert, das Make-up hielt sie dezent.

Ben Affleck kam nicht zur Premiere

Neben Lopez und ihrem Schauspielkollegen Jharrel Jerome (26) erschienen zur "Unstoppable"-Premiere am Freitagabend beim Toronto International Film Festival in der Roy Thomson Hall auch Filmstar Matt Damon (53) und seine Frau Luciana (48). Damon und Ben Affleck hatten das Filmdrama mit ihrer Produktionsfirma Artists Equity produziert. Affleck war inmitten des laufenden Scheidungsverfahrens nicht auf dem roten Teppich erschienen.

Jennifer Lopez und Ben Affleck: Scheidung eingereicht

Am 22. August, ihrem zweiten Hochzeitstag, hatte Jennifer Lopez die Scheidung von Ben Affleck eingereicht, nachdem bereits den ganzen Sommer über entsprechende Gerüchte kursiert waren. Dem US-Magazin "People" zufolge hat Lopez die Scheidungspapiere persönlich beim Los Angeles County Superior Court abgegeben und darin den 26. April 2024 als Trennungsdatum benannt.

Lopez und Affleck hatten im Juli 2022 in Las Vegas geheiratet, im August desselben Jahres folgte eine große und traditionellere Hochzeitszeremonie in Georgia. Kennen und lieben gelernt hatten sie sich 20 Jahre zuvor bei den Dreharbeiten zu "Gigli". Auf eine erste Verlobung folgte die erste Trennung. Die beiden kamen im Mai 2021 wieder zusammen.