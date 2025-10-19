Stars Simon Cowell: Er altert ‚rückwärts‘

Simon Cowell - February 2025 - Famous - Britains Got Talent Press Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2025, 09:00 Uhr

Der Musikproduzent verrät, dass er "statistisch gesehen ein Jahr jünger ist als vor einem Jahr" - dank Blutwäsche.

Simon Cowell ist der Meinung, dass er mit den Jahren jünger wird.

Der britische Musikmogul ist stolz darauf, gut auf sich und seine Gesundheit zu achten. Ärzte hätten ihm mitgeteilt, dass er biologisch gesehen fitter sei als noch im Vorjahr. „Basierend auf verschiedenen Faktoren bin ich statistisch gesehen ein Jahr jünger als vor einem Jahr“, erzählte er im Gespräch mit dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin. „Ich lasse mein Blut in einer Wellness-Klinik analysieren und filtern, und sie sagten mir, ich sei ein Jahr jünger geworden. Ich mache keine Witze. Also werde ich in diesem Monat 64, und im nächsten Jahr dann 63 … man kann tatsächlich rückwärts altern, wenn man will!“

Simon hat beruflich viel um die Ohren: Er leitet nicht nur seine Produktionsfirma Syco Entertainment, sondern ist auch als Juror bei den Talentshows ‚Britain’s Got Talent‘ und ‚America’s Got Talent‘ tätig. Der Unternehmer galt immer als Workaholic, genießt inzwischen aber ein entspannteres Leben. „Ich glaube tatsächlich, dass das Leben aufregender ist, wenn man nicht genau weiß, was als Nächstes kommt. Ich versuche, mir nicht mehr so viele Termine vorzunehmen, damit ich nicht alles im Voraus planen muss. Ich arbeite ständig an neuen Ideen – ich möchte nichts verraten, um kein Pech heraufzubeschwören – aber ich bin glücklich“, betonte er.

Der TV-Star nutzt ein besonderes Ritual, um sich mental zu stärken. „Ich rede jeden Tag mit mir selbst und sage: ‚Ich will einfach nur Frieden.‘ Ich habe einen Schutzengel, und mit ihm spreche ich über Frieden. Das ist alles, was ich will“, verriet er.