Stars Simon Cowell lobt ‚perfekte‘ American-Idol-Gewinnerin Kelly Clarkson

Kelly Clarkson - Grammy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 11:00 Uhr

Simon Cowell findet, Kelly Clarkson sei die „perfekte Gewinnerin“ von ‚American Idol‘ gewesen.

Die 43-Jährige gewann 2002 die erste Staffel, und Simon – damals Juror – sagt, sie sei der ideale Star für den Beginn der langjährigen Show gewesen. Im ‚Rolling Stone Music Now‘-Podcast sagte Simon: „Es war wie ein Traum.“

Er erinnert sich noch gut daran, einmal gesagt zu haben, dass sicher irgendwo ein brillanter Sänger oder eine brillante Sängerin arbeite, die nie die richtige Chance bekommen habe. Er gab aber zu, dass die Suche schwerer war als gedacht. Einige frühe Kandidaten seien schlecht gewesen, und er habe befürchtet, die Show könnte ein Desaster werden. Aber dann erschien Kelly auf der Bildfläche: „Man hätte sich keine perfektere Gewinnerin wünschen können. Und wir sind bis heute Freunde. Sie ist eine erstaunliche Person, unglaubliche Persönlichkeit und hat diese Wahnsinnsstimme.“

Kelly wiederum erzählte erst kürzlich im ‚Not Gonna Lie‘-Podcast, dass sie nicht wusste, dass ‚American Idol‘ überhaupt im nationalen Fernsehen ausgestrahlt werden würde. Sie sagte, dass die Kandidaten damals einfach versuchten, ihre Rechnungen zu bezahlen, und keine Ahnung hatten, was aus der Show werden würde. Ihr Sieg machte sie zwar zum Star, doch Kelly erinnerte sich auch daran, sich damals sehr allein gefühlt zu haben. Sie sagte, es sei schwer gewesen, als erste Gewinnerin alles allein zu bewältigen: „Ich hatte niemanden. Ich war die erste Gewinnerin. Es war hart. Ich will nicht klingen, wie auch immer – es war wirklich schwer.“