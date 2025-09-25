Stars Simon Cowell war ‚im Grunde genommen bankrott‘

25.09.2025

Der britische Musikmanager enthüllt, dass er in den falschen Business-Deal investierte.

Simon Cowell spricht offen über finanzielle Schwierigkeiten.

Der britische Musikmogul hat als Juror in TV-Castingshows und als Musikmanager riesigen Erfolg gefeiert. Doch Simon gestand, dass er zu Beginn seiner Karriere am Rande des Bankrotts stand und fast alles verlor, nachdem ein Business-Deal gescheitert war.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ über seine „vom Tellerwäscher zum Millionär“-Geschichte erklärte der Gründer von Syco Music: „Wir wurden damals alle mehr oder weniger überredet, Anteile an dieser Firma zu kaufen… und als das große Unternehmen pleiteging… schuldete ich der Bank persönlich rund eine halbe Million Pfund. Ich musste buchstäblich alles verkaufen… mein Haus, mein Auto – ich war im Grunde genommen bankrott.“ Der 65-Jährige erzählte weiter: „Und ich erinnere mich an den Tag, an dem ich mein Haus verließ. Ich musste ein Taxi nehmen… ich hatte vielleicht noch vier oder fünf Pfund, und ich weiß noch, wie ich dachte: ‚Verdammt, ich weiß nicht, ob das für die Taxifahrt reicht.'“

Diese schweren Zeiten liegen glücklicherweise hinter Simon. Bald wird der Star in einer neuen Netflix-Realityshow zu sehen sein. Der Musikmanager hat sich mit dem Streamingdienst zusammengeschlossen, um ‚Simon Cowell: The Next Act‘ zu produzieren – eine Dokuserie, die im Dezember startet. Die offizielle Beschreibung lautet: „Was Simon sagt, gilt. Und was Simon im Moment sagt, ist, dass die Welt dringend ihre nächste Boyband-Sensation braucht. Musikmogul und Plattenmanager Simon Cowell hat im Alleingang einige der größten Musik-Superstars der Welt hervorgebracht.“

Weiter heißt es über die neue Doku: „Von offenen Casting-Aufrufen bis zur Veröffentlichung der Debütsingle der Band – die Zuschauer erhalten einen exklusiven Zugang zu jedem Moment in Cowells nächstem Kapitel. Wird er erneut den ganz großen Coup landen und Branchenrekorde brechen?“