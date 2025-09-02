Stars Simone Lugner: Deshalb ist sie neidisch auf Mausi Lugner

Bang Showbiz | 02.09.2025, 14:00 Uhr

Die Witwe des verstorbenen Bauunternehmers Richard Lugner würde es seiner Ex-Frau gerne nachmachen.

Simone Lugner träumt davon, ein Leben wie Mausi Lugner zu führen.

Die Witwe von Baulöwe Richard Lugner reflektierte im Gespräch mit ‚oe24‘ über die vergangenen Monate und gab Einblick in ihre aktuelle Gemütslage. „Ich blicke ein wenig wehmütig dem endenden Sommer entgegen“, offenbarte sie. „Ich mag es, wenn es draußen grün ist, blüht und meine Pflanzen mich mit Obst und Gemüse beschenken.“ Auch der Herbst sei mit seinem bunten Laub noch schön. Vor dem Winter graut es Simone allerdings. „Aber wenn es wieder um 16 Uhr dunkel ist und das Leben da draußen ruht … das ist nichts für mich“, gestand sie.

Die Blondine würde es gerne der Ex-Frau ihres verstorbenen Mannes nachmachen. Christina ‚Mausi‘ Lugner urlaubt derzeit in Istrien und schippert mit Freunden durch die Adria. Die Wintermonate verbringt sie auf den Kanaren – kein Wunder, dass bei Simone da Neid aufkommt. „Wenn ich könnte, würde ich es wie sie machen, abhauen nach Teneriffa. Dort soll es ja immer relativ warm und gemütlich sein“, erklärte sie. Simone hofft, dass sie einen beständigen Job findet, der ihr in Zukunft einen ähnlichen Lebensstil ermöglicht.

Gegenüber ‚oe24‘ hatte Mausi einen Einblick in ihren Urlaub gegeben, in dem sie ausgelassene Yacht-Partys feiert. „Wir sind viele Freunde auf mehreren Schiffen verteilt“, verriet die 60-Jährige. Auf Bikini-Fotos setzte die Society-Lady ihren durchtrainierten Körper in Szene. „Es ist einfach eine Riesen-Gaudi“, schwärmte sie über den besonderen Trip.