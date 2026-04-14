Stars ‚Single und war noch nie glücklicher!‘ Bessie Carter will keine ‚Red Flags‘ mehr daten

Bessie Carter - Prudence Featherington Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 18:00 Uhr

Bessie Carter hat sich selbst versprochen, dass sie „aufhören wird, Red Flags zu daten“.

Die ‚Bridgerton‘-Schauspielerin, die zuvor mit ihrem Co-Star Sam Phillips zusammen war, erzählte jetzt, dass sie Single ist und „noch nie glücklicher war“. Das liege unter anderem auch daran, dass sie einige „wunderbare Freunde“ habe.

Bessie – Tochter der Schauspieler Imelda Staunton und Jim Carter– schrieb in ihrem Substack: „Ich bin zufrieden. Ich bin ruhig. Ich bin Single. Und ich war noch nie glücklicher.“ In einem Beitrag, in dem sie darüber sprach, Freundschaften zu schließen, sagte sie: „Ich wollte zu mir selbst zurückfinden. Mein Leben romantisieren. Mir selbst Blumen kaufen (danke Miley). Herausfinden, was ich wirklich liebe und nicht, was gerade ‚in‘ ist. Wieder Bücher lesen.“ Sie habe so ruhig werden wollen, dass sie ihre „Ängste hören“ könne, um sich ihnen zu stellen. Sie wollte außerdem zur Therapie gehen und „verdammt gut in meinem Job werden“, wie sie weiter schreibt.

In dieser Liste von Gründen fügte sie außerdem hinzu: „Mich mit anderen Menschen verbinden, die dasselbe tun. Aufhören zu trinken. Aufhören, Red Flags zu daten. Für meinen Mist einstehen und nicht jeden Moment des Tages mit LÄRM füllen müssen.“

Bessie gab außerdem zu, dass sie es „liebt, allein aufzuwachen“, und erzählte den Fans, dass sie einige „wunderbare Freunde“ hat, die sie sich ausgesucht hat – und die sie so akzeptieren, wie sie ist. Sie fügte hinzu: „Ich liebe es, dass meine Freundin mir Rosen zum Valentinstag geschenkt hat. Ich liebe es, dass mich eine andere Freundin heute Abend zum Yoga eingeladen hat. Ich liebe es, dass ich sagen konnte: ‚Danke, ich würde sehr gern. Aber ich habe heute einen Ich-Tag.'“ Letztes Jahr erzählte Bessie bereits, dass ihre Freunde „so drüber hinweg“ seien, dass sie berühmte Eltern hat. Sie erklärte gegenüber ‚People‘: „Die meisten meiner Freunde sind im besten Sinne darüber hinweg. Für sie sind es einfach meine Eltern. Und das ist wirklich schön.“

Wenn es jedoch darum geht, einen Partner zu finden, der zu ihrer Familie passt, hält Bessie Humor für entscheidend. Sie sagte: „Ich meine, wenn du einen großartigen Sinn für Humor hast, wird alles gut. [Meine Eltern haben] einen großartigen Sinn für Humor. Humor ist für mich eines der wichtigsten Dinge in jeder Art von Beziehung, also ja – wenn du einen Witz machen kannst, wird alles absolut gut.“