Stars Sir David Beckham eilt verletzter Skifahrerin zu Hilfe

David Beckham arrives at the Boss fashion show - Millan - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2026, 18:00 Uhr

Sir David Beckham wurde als „echter Gentleman“ gefeiert, nachdem er einer verletzten Skifahrerin geholfen hatte.

Der 50-jährige Star war mit seiner Familie im Urlaub in den französischen Alpen, als er einer britischen Frau zu Hilfe eilte, die mit zwei Freundinnen auf der Piste unterwegs war, stürzte und „mit dem Kopf aufschlug“.

Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „David sah, wie die Frau mit dem Kopf aufschlug, und machte sich Sorgen um sie. Er nahm ihr die Skier ab und stellte sicher, dass es ihr gut ging — er war ein echter Gentleman. David war unglaublich nett, und auch der Skiguide, der bei ihm war.“ Es heißt, der vierfache Vater sei zum Zeitpunkt des Unfalls mit seiner 14-jährigen Tochter Harper unterwegs gewesen. Der Vorfall ereignete sich im exklusiven Skiort Courchevel.

Der Familienurlaub kommt nur wenige Wochen, nachdem Davids Sohn Brooklyn in einem überraschenden Instagram-Statement erklärt hatte, er wolle sich mit seiner Familie „nicht versöhnen“, unter anderem wegen ihrer Beziehung zu seiner Frau Nicola. Er warf seinen Eltern, David und Victoria Beckham, außerdem vor, sie hätten versucht, seine Beziehung vor der Hochzeit 2022 zu „ruinieren“.

Familienfreund Gordon Ramsay meldete sich kürzlich zu Wort und erklärte, David werde „absolut“ wieder eine Beziehung zu Brooklyn aufbauen. Er sagte der ‚Sun‘: „Brooklyn und ich haben ein bisschen geschrieben, unsere Beziehung ist stabil. Ich liebe ihn — sein Herz ist unglaublich. Aber es ist schwer, oder, wenn man verliebt ist? Liebe macht blind. Man gerät schnell auf diese Achterbahn und lässt sich mitreißen. Aber es wird wieder gut werden.“ Der Koch habe außerdem aus erster Hand gesehen, was für gute Eltern David und Victoria seien: „David ist als Vater einfach unglaublich. Sie haben so viel Energie in ihre Kinder gesteckt, und ich weiß, wie oft sie Brooklyn aus Schwierigkeiten geholfen haben. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Brooklyn einen Schritt zurücktritt und versteht, was seine Eltern für ihn bedeuten.“