Stars Brooklyn Beckham trifft sich trotz Familienstreit wieder mit Patenonkel Elton John

Brooklyn Beckham and Nicola Peltz at Elton Johns Aids Foundation Oscars Party March 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 18:00 Uhr

Brooklyn Beckham traf bei der jährlichen Oscar-Viewing-Party seines Patenonkels Sir Elton John wieder mit ihm zusammen.

Der 27-jährige Star und seine Frau Nicola Peltz (31) waren beide am Sonntag (15. März) bei der glamourösen Veranstaltung des ‚Rocket Man‘-Stars anwesend. Dort trat Grammy-Gewinnerin Lola Young auf, und auf der Gästeliste standen unter anderem Dua Lipa, Donatella Versace, Dove Cameron, Tiffany Haddish, Sharon und Jack Osbourne, Keke Palmer und viele mehr. Brooklyn trug für die Party einen eleganten schwarzen Anzug, während Schauspielerin Nicola sich für ein figurbetontes schwarzes Kleid entschied.

In diesem Jahr brachte die Veranstaltung 10,6 Millionen Dollar zur Unterstützung von Sir Eltons AIDS Foundation ein, die weltweit Programme zur HIV-Prävention und -Behandlung unterstützt. Der ‚Tiny Dancer‘-Sänger sagte: „Die Academy Awards Viewing Party spiegelt wider, warum wir diese Stiftung vor 34 Jahren gegründet haben: um die Freunde zu ehren, die wir verloren haben, und uns für die Menschen einzusetzen, die weiterhin gefährdet sind.“

Brooklyn und Nicolas Auftritt bei der Veranstaltung fiel auf den Muttertag im Vereinigten Königreich, und der Hobbykoch veröffentlichte keinen Beitrag für seine Mutter Victoria Beckham – wenig verwunderlich, da der öffentliche Streit mit seiner Familie noch immer andauert. Stattdessen teilte er aber ein Foto von sich mit Nicola und ihrer Mutter Claudia Heffner Peltz, um deren 71. Geburtstag zu feiern. Er schrieb: „Alles Gute zum Geburtstag an die beste Schwiegermutter. Ich liebe dich so sehr und hoffe, du hattest den schönsten Tag.“ Nicola fügte hinzu: „Alles Gute zum Geburtstag an meine Mama! Allein die Tatsache, dass ich dich Mama nennen darf, macht mich wirklich zum glücklichsten Menschen überhaupt. Ich bin so froh, dass ich deinen besonderen Tag mit dir verbringen konnte. Ich liebe es, dich zu feiern – dein Licht ist so hell, dass du alles auf dieser Welt besser machst.“

Unterdessen hatte Brooklyns Vater Sir David seiner Frau Victoria in den sozialen Medien ebenfalls zum Muttertag gratuliert und dabei alle ihre Kinder erwähnt. Er schrieb auf Instagram: „Alles Gute zum Muttertag an die unglaublichste Mama … Du bist in jeder Hinsicht eine Inspiration dafür, wie eine Mutter für unsere vier großartigen Kinder sein sollte … Wir lieben dich so sehr und ich bin so dankbar für die Familie, die wir geschaffen haben.“