Stars Sir David Beckham unterzieht sich Operation – 21 Jahre alte Handgelenksverletzung behoben

Sir David Beckham - Wrist Operation - June 2025 - Victoria Beckham Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2025, 18:00 Uhr

Sir David Beckham hat sich einer Operation unterzogen, um eine alte Handgelenksverletzung endgültig zu beheben.

Der 50-jährige Fußballstar erlitt die Fraktur 2003 bei einem Freundschaftsspiel der englischen Nationalmannschaft gegen Südafrika. Damals wurde eine Schraube eingesetzt, die sich eigentlich mit der Zeit auflösen sollte – doch bei einer aktuellen Röntgenaufnahme stellte sich heraus, dass sie stattdessen in seinen Unterarm eingewachsen war.

David zeigte sich nun im Netz mit einer blauen Armschlinge, lächelnd nach der Operation. Ehefrau Victoria Beckham schrieb dazu: „Gute Besserung, Daddy.“ Ein weiteres Instagram-Foto zeigte den ehemaligen Nationalmannschaftskapitän mit einem Armband mit der Aufschrift „get well soon“. Ein Insider sagte der ‚Sun‘: „David hatte jahrelang Schmerzen, dachte sich aber nichts dabei. Er machte einfach weiter, bis es in den letzten Monaten unerträglich wurde.“ Eine Routineuntersuchung zeigte dann, dass der Stift, der sich auflösen sollte, das nicht getan hatte – also wurde er zur OP angemeldet, um das Problem endlich zu beheben. „Victoria war nach der OP an seiner Seite. Alles verlief gut. Er ist bei bester Laune.“

David hatte kürzlich erzählt, wie sehr sein Körper unter der Belastung der Karriere gelitten habe – etwa, dass er für sein letztes Spiel bei Real Madrid 2007 drei Injektionen ins Sprunggelenk benötigte. Er sagte: „Bestimmte Körperteile waren ein echtes Wrack.“

Aktuell geht es dem ehemaligen Sportler aber blendend, unter anderem, weil Beckham diesen Monat von König Charles zum Ritter geschlagen wurde – für seine Verdienste im Sport und in der Wohltätigkeit. Er sagte: „Ich bin unglaublich geehrt. Ich wuchs in Ost-London mit sehr patriotischen Eltern und Großeltern auf. Ich hätte mir nie träumen lassen, eine solche Auszeichnung zu erhalten.“